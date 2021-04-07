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陸男吃泡麵配1飲料「腹部痛炸」　醫師一看嚇壞：簡直不要命

泡麵,宵夜。（圖／記者李佳蓉攝）

▲泡麵。（圖／記者李佳蓉攝）

記者邱茀濱／綜合報導

泡麵料理簡單，是許多懶人的救星。大陸一名25歲男子，先前邊吃泡麵配可樂，未料1小時後腹部痛到在地上打滾，讓一旁的同事嚇到趕緊將他送醫。經醫師診斷，認為可樂配泡麵的吃法很母湯，甚至驚呼「簡直不要命」。

據《騰訊新聞》報導，25歲王姓男子日前日前在公司吃晚餐，當下泡了一碗泡麵，並配著可樂一起食用，但過了1個小時他突然出現腹脹和腹痛的症狀，甚至痛到讓他快暈過去，倒在地上不斷打滾，同事見狀立刻將他送醫。

到達醫院後，醫師立刻幫王男插上胃管，結果瞬間排出大量氣體，當中還夾雜著可樂和泡麵的殘渣。經醫師一連串的治療，王男症狀漸漸穩定，只是還需住院觀察。醫師嚴正指出，王男吃泡麵配可樂的吃法很危險，「簡直不要命」，因為可樂有碳酸成分，泡麵則有鹼性物質，兩者配在一起恐會造成胃脹氣和腹痛，危害很大。

事實上，食用膠是被廣泛使用的一類食品添加劑，常被用作飲料的增稠劑、食品的穩定劑，食用膠呈酸性，與碳酸飲料混合後會導致酸鹼反應，釋放大量的二氧化碳氣體；曼陀珠和可樂、泡麵和雪碧都會產生類似的反應。「輕者腹部感到脹痛，嚴重的話就會發生急性胃擴張、甚至猝死的情况。」

另外，濟南大學食品安全專業的一名老師接受《都市女報》訪問時表示，泡麵屬於油炸食品，表面有大量微孔，這是為了讓熱水快速進入，縮短沖泡時間。「但如果與碳酸飲料結合，這些微孔產生強烈的吸附作用，使飲料中的二氧化碳迅速釋放，導致膨脹產生，這種反應的原理與向可樂中加入薄荷糖是一樣的。」

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