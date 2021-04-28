林口康橋爆1生確診！家長超慌擠校門接學生　5／5前在家遠距教學





▲林口康橋爆1生確診，家長超慌擠校門接學生。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

華航機師染疫再增本土個案，新北市康橋國際學校林口校區2位同學採檢後，確認血清抗體陽性，其中一人PCR陽性。校方已在中午左右通知家長此事，許多家長接到消息後馬上到校接送學生。對此，校方說明，今日下午將進行全面性的大消毒，學校也將改線上教學到5月5日，絕不影響學生受教權。

華航機師染疫事件延燒，衛福部擴大採檢相關接觸者，3名未確診的華航機師被發現體內呈陽性反應，其中一人的兩名子女昨日晚間二採結果也出爐，皆呈抗體陽性，一位PCR陽性但Ct值很高，目前兩名學生均隔離中。

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招生辦公室主任俞聖陶說明，校方得知此事後，在今日中午就已通知家長、尊重家長意願，可以來學校接學生，而學校也配合疫管局做好防疫，今日下午會做一次大規模消毒。

俞聖陶冶說，目前校方採最高規格的防疫作業，學校也要求在5/5前都採遠距線上教學，做好停課不停學的線上學習規劃，學生受教權不會受影響。

而記者觀察也發現，在消息曝光後，家長已陸續前往學校接走學生，有家長表示，中午左右接到老師的訊息跟電話，當下真的滿緊張的，雖然很放心學校做的防疫規定，但是為了保險起見還是希望先接回小孩子。

▲血清抗體陽性機師家庭接觸者採檢情形。（圖／指揮中心提供）

指揮中心下午記者會公布今日新增3例本土個案，其中案1113為本國籍10多歲男性，是航空公司血清抗體陽性機師的同住家人，近期無出國史，亦無疑似症狀，4月26日由衛生單位安排進行接觸者採檢，於今日確診(Ct值36，次日再驗Ct值41，血清抗體IgM陰性、IgG陽性)。指揮中心指出，個案之同住家人，除該名機師外，其餘2名家人之核酸檢測皆為陰性，血清抗體皆呈IgM陰性、IgG陽性。

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