華航「抗體陽性」機師兒確診！　指揮中心：是國小五年級學童

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。(圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

華航機師染疫再擴大，中央流行疫情指揮中心擴大1279名機師採檢，除了之前公布的確診個案（案151、案177及案1105），還有另外3名機師血清抗體陽性，今再確定2名機師家人確診，分別為案1113、案1114，其中指揮中心證實案1113是國小五年級學童。

案1113為本國籍10多歲男性，為昨日公布某航空公司血清抗體陽性另一機師同住家人，近期無出國史，無疑似症狀，4月26日由衛生單位安排進行接觸者採檢，於今日確診（Ct值36，次日再驗Ct值41，血清抗體IgM陰性、IgG陽性），個案同住家人，除該名機師外，其餘2名家人核酸檢測皆為陰性，血清抗體皆呈IgM陰性、IgG陽性。

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案1114為本國籍40多歲女性，為昨日公布某航空公司血清抗體陽性機師同住家人，近期無出國史，也無疑似症狀，4月26日由衛生單位安排進行接觸者採檢，於今日確診（Ct值34，次日再驗核酸檢測陰性，血清抗體IgM陰性、IgG陽性），個案同住家人，除該名機師外，其餘2名家人核酸檢測皆為陰性，其中1人血清抗體IgM陰性、IgG陽性，另1人血清抗體為陰性。

針對學校自行停課，陳時中也坦言，這裡面有相關個案在，學校、教育局跟地方都認為應該進一步避免，尤其學校會擔憂，指揮中心沒有強制要停課，但學校要停課也尊重。

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