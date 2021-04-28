快訊／境外移入家人確診！活動足跡曝光4／20~21到「桃園4地點」

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（28）日公布國內新增3例本土病例，其中1例為加拿大境外移入確定病例家人，指揮中心也公布其足跡，4月20日至21日曾經到桃園市4地點，包含平鎮、中壢、桃園區。

指揮中心表示，案1112為本國籍70多歲男性，為境外移入個案(案1068、案1106)之非同住家人，近期無出國史，亦無疑似症狀，曾因案1068居家檢疫期間於住處跌倒，前往該案住處停留半個多小時，另於案1106居家隔離期間，協助送餐事宜。衛生單位於4月26日安排案1112進行接觸者採檢，於今日確診(Ct值26)。

已初步掌握個案接觸者190人，列居家隔離。另由於個案曾有公共場所活動史，提醒曾於附件所列時間及場所活動的民眾，自主健康管理14天，如有疑似症狀，請儘速戴口罩就醫，並主動告知醫師活動接觸史。

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▲案1112公共場所活動史。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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