影／2名境外生確診！指揮中心曝「不公布學校」原因

記者趙于婷／台北報導

華航染疫機師擴大，中央流行疫情指揮中心今公布新增3例本土病例和3例境外移入，今也傳出有台大學生染疫，對此，台大稍早「以官方公告為準。」指揮中心今在下午記者會並未證實是哪間學校，發言人莊人祥表示，境外生並沒有對外公佈是哪個大學，因為境外生也沒有進到學校去。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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台大昨（27）日表示，4月16日清真寺事件，經查證校內有12人去過台北清真寺，目前均在自主健康管理中，經詢問當天參加活動人員，活動期間全程都有戴口罩，學校安排這些參加當天活動的人員住在單人房，並要求在自主健康管理期間，不進入教室或系館，也不參與校內外活動。

今新增的境外移入案例中，其中案1115、案1116為印尼籍20多歲女性及20多歲男性，今年4月11日一同來臺就學，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後由校方安排住所進行居家檢疫，期間並無症狀；4月26日檢疫期滿後，經校方安排專車至醫院採檢，於今日確診，目前已掌握2人同車接觸者15人，均有適當防護，列自主健康管理。

而針對今傳出有學生確診，台大簡單回應「以官方公告為準。」莊人祥則表示，今天案1115、案1116境外生確診都是在居家檢疫期滿採檢確診，都沒有對外公布是哪間大學，因為從來都沒進到學校。

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