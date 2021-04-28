快訊／趙少康中常會怒拍桌！批國民黨內鬥「人前笑咪咪背後下毒手」

記者羅婉庭／台北報導

中廣董座趙少康28日赴中常會專題演講，他當場拍桌批評國民黨內鬥陋習，除了風格太老、太保守，墨守成規、不接地氣，內鬥內行、外鬥外行更不是秘密，「面對面笑咪咪、背對背下毒手」，應該大破大立，團結一致且徹底改革。

趙少康提出「民進黨做得這麼爛，國民黨怎麼還不贏呢？」，他直言，國民黨太老、太保守，墨守成規、不接地氣。他直言，國民黨已經在野，卻以為自己還在執政，立法院沒剩下幾個站將，但是38個立委都不同心，一個法案提出來，卻有38個不同的意見，他批評，民進黨少數時黨團聽民進黨，民進黨佔多數時也聽民進黨的。

趙少康指出，國民黨就是左怕民進黨、右怕共產黨，前黨主席吳敦義在任時，他多次傳簡訊呼籲他聲援香港民主自由，吳敦義卻閃閃躲躲，發新聞稿敷衍了事，因此他認為，國民黨被說「傾中」不冤望，連聲援香港都不敢，變成年輕人的不支持，老年人也不支持。

趙少康說，國民黨被扣傾中賣台的帽子，自己還要往裡面跳，他呼籲黨中央，應該大聲說出「親美和中」。他強調，大陸離台灣這麼近，當然要追求和平，難不成真的要打仗嗎？對北京態度「友好」但「不討好」，不卑躬屈膝，雙方平起平坐，畢竟2300萬選民才是我們的選民。他更指出，內鬥內行、外鬥外行，面對面笑咪咪、背對背下毒手是國民黨長期的陋習，已經不是秘密。

趙少康越說越氣，當場拍桌指出，國民黨已經陷入如此地步，內部還要搞省級分化，他透露，他年初回歸國民黨後，不少人批評他「外省人又回來了！」。趙少康表示，國民黨團結都不一定會贏，不團結一定會輸，真的要檢討，並且痛定思痛徹底改革。





▲中廣董事長趙少康赴國民黨進行演講。（圖／記者林敬旻攝）