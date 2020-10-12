網爆「民代警局拍桌嗆聲」　南市議員氣撲撲...警還原經過

記者林悅／台南報導

台南市議員謝財旺被網爆受託處理1起交通違規案時，向台南市警學甲分局派出所員警拍桌嗆聲，並要求員警向當事人道歉，謝財旺12日下午忿忿不平指出，全是無中生有，對他污名化！

謝財旺指出，他於10月2日受託處理在地信仰中心學甲慈濟宮總顧問80歲黃福，一件因未戴安全帽又無照駕駛，且拒簽紅單被請回派出所調查的為民服務案件，因黃老先生與警方在爭執交通違規之事，黃老先生說話有稍大聲，但也沒對警方有不法行為。

▲台南市議員謝財旺說，他被網爆受託處理1起交通違規案時，向學甲分局派出所員警拍桌嗆聲，並要求員警向當事人道歉，全是無中生有，對他污名化。（圖／記者林悅翻攝，下同）

謝財旺向警方說，黃老先生是長輩，黃老先生的紅單由他來處理，以平息這場紛爭，事後他代繳2張紅單罰款6500元，在整個過程中，他並無網路所指拍桌向員警嗆聲要求道歉等情事，這可以問學甲分局警方。

謝財旺說，他為了證明他的清白，還主動向市警局提議，將當天他到場處理這起交通違規案件派出所的監視影片公布出來，給媒體檢視看看，他是否有網路所言情事，但被警局所拒。謝財旺說這根本無中生有，對他污名化，將他寫得這麼難聽，他懷疑是動保人士污名化他。

台南市警學甲分局副分局長許文瑞12日下午指出，針對網路社群刊載謝姓市議員因關心交通違規告發單至分局拍桌要求道歉，警方澄清無此情事，並依規定開單告發。

▲台南市警學甲分局副分局長許文瑞指出，網路社群刊載謝姓市議員因關心交通違規告發單至分局拍桌要求道歉，警方澄清並無此情事，警方並依規定開單告發。

許文瑞表示，學甲分局員警於10月2日上午在轄內易肇事路段執行交通違規取締告發勤務時，因攔查黃姓民眾騎乘機車未依規定扣上安全帽扣環，依據道路交通管理處罰條例未依規定戴安全帽，予以開單舉發；復查黃民未領有機車駕照，依據道交條例開立無照騎乘普通重型機車告發單，學甲分局員警均依規定取締告發。

市議員謝財旺接獲民眾陳情反映，即至學甲分局關心里民反映事項，謝議員至分局駐地20餘分鐘期間，經檢視駐地監視器畫面，並無網路社群刊載拍桌要求道歉情事。另遭警方開立交通違規告發單的黃姓民眾，曾為學甲分局警友辦事處顧問，且現為學甲慈濟宮總顧問，基於與黃民警友顧問情誼以及他身為轄內仕紳耆老身分，學甲分局副分局長許文瑞於2日下午也拜訪黃民，溫和而堅定地闡述員警告發交通違規的本意與立場，無網路社群刊載警局高層提茶葉道歉情事。



學甲警分局長翁誌宏表示，支持員警依規定執行交通違規取締，不因身分而有差別待遇，除了針對未戴安全帽加強取締外，學甲警方亦會持續執行重點違規項目取締工作，呼籲機車騎士養成騎乘機車配戴安全帽的好習慣，警方加強執法開單取締僅是手段並非目的，希望大家遵守交通規則，共創更優良的駕駛環境。

據了解，PTT爆料網友PO表示，本月初學甲慈濟宮總顧問黃福，在學甲郵局前因騎機車沒扣上安全帽扣環，被警方攔下，警方之後又查出他連駕照都沒有，於是依法開單告發，並要求黃福簽名，但遭到拒絕，於是帶回警局。市議員謝財旺接到訊息，跑到警局大小聲、拍桌，嗆警察這樣的行為已嚇到老人家，要求學甲分局派員親自跟黃福道歉。學甲分局不想得罪議員，隔天由高層帶著兩包茶葉到黃家鞠躬道歉。

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