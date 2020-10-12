　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

網爆「民代警局拍桌嗆聲」　南市議員氣撲撲...警還原經過

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者林悅／台南報導

台南市議員謝財旺被網爆受託處理1起交通違規案時，向台南市警學甲分局派出所員警拍桌嗆聲，並要求員警向當事人道歉，謝財旺12日下午忿忿不平指出，全是無中生有，對他污名化！

謝財旺指出，他於10月2日受託處理在地信仰中心學甲慈濟宮總顧問80歲黃福，一件因未戴安全帽又無照駕駛，且拒簽紅單被請回派出所調查的為民服務案件，因黃老先生與警方在爭執交通違規之事，黃老先生說話有稍大聲，但也沒對警方有不法行為。

▲台南市議員謝財旺說，他被網爆受託處理1起交通違規案時，向學甲分局派出所員警拍桌嗆聲，並要求員警向當事人道歉，全是無中生有，對他污名化。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市議員謝財旺說，他被網爆受託處理1起交通違規案時，向學甲分局派出所員警拍桌嗆聲，並要求員警向當事人道歉，全是無中生有，對他污名化。（圖／記者林悅翻攝，下同）

謝財旺向警方說，黃老先生是長輩，黃老先生的紅單由他來處理，以平息這場紛爭，事後他代繳2張紅單罰款6500元，在整個過程中，他並無網路所指拍桌向員警嗆聲要求道歉等情事，這可以問學甲分局警方。

謝財旺說，他為了證明他的清白，還主動向市警局提議，將當天他到場處理這起交通違規案件派出所的監視影片公布出來，給媒體檢視看看，他是否有網路所言情事，但被警局所拒。謝財旺說這根本無中生有，對他污名化，將他寫得這麼難聽，他懷疑是動保人士污名化他。

台南市警學甲分局副分局長許文瑞12日下午指出，針對網路社群刊載謝姓市議員因關心交通違規告發單至分局拍桌要求道歉，警方澄清無此情事，並依規定開單告發。

▲台南市議員謝財旺說，他被網爆受託處理1起交通違規案時，向學甲分局派出所員警拍桌嗆聲，並要求員警向當事人道歉，全是無中生有，對他污名化。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警學甲分局副分局長許文瑞指出，網路社群刊載謝姓市議員因關心交通違規告發單至分局拍桌要求道歉，警方澄清並無此情事，警方並依規定開單告發。

許文瑞表示，學甲分局員警於10月2日上午在轄內易肇事路段執行交通違規取締告發勤務時，因攔查黃姓民眾騎乘機車未依規定扣上安全帽扣環，依據道路交通管理處罰條例未依規定戴安全帽，予以開單舉發；復查黃民未領有機車駕照，依據道交條例開立無照騎乘普通重型機車告發單，學甲分局員警均依規定取締告發。

市議員謝財旺接獲民眾陳情反映，即至學甲分局關心里民反映事項，謝議員至分局駐地20餘分鐘期間，經檢視駐地監視器畫面，並無網路社群刊載拍桌要求道歉情事。另遭警方開立交通違規告發單的黃姓民眾，曾為學甲分局警友辦事處顧問，且現為學甲慈濟宮總顧問，基於與黃民警友顧問情誼以及他身為轄內仕紳耆老身分，學甲分局副分局長許文瑞於2日下午也拜訪黃民，溫和而堅定地闡述員警告發交通違規的本意與立場，無網路社群刊載警局高層提茶葉道歉情事。

學甲警分局長翁誌宏表示，支持員警依規定執行交通違規取締，不因身分而有差別待遇，除了針對未戴安全帽加強取締外，學甲警方亦會持續執行重點違規項目取締工作，呼籲機車騎士養成騎乘機車配戴安全帽的好習慣，警方加強執法開單取締僅是手段並非目的，希望大家遵守交通規則，共創更優良的駕駛環境。

據了解，PTT爆料網友PO表示，本月初學甲慈濟宮總顧問黃福，在學甲郵局前因騎機車沒扣上安全帽扣環，被警方攔下，警方之後又查出他連駕照都沒有，於是依法開單告發，並要求黃福簽名，但遭到拒絕，於是帶回警局。市議員謝財旺接到訊息，跑到警局大小聲、拍桌，嗆警察這樣的行為已嚇到老人家，要求學甲分局派員親自跟黃福道歉。學甲分局不想得罪議員，隔天由高層帶著兩包茶葉到黃家鞠躬道歉。

• 秋冬必備CP值爆高

ET快訊
她把中獎發票PO網...遭人掃描詐領！國稅局要追回提告
快訊／蘇貞昌視察國影中心　搭貨梯突下墜受困
快訊／諾貝爾經濟學獎出爐！　兩學者共獲殊榮
廟裡驚見「仙女遞香」激似2女星！網被電暈：該拜拜了
印士兵和指揮官吵架　連開5槍把他「爆頭」
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

闖國道蛇行害「9車連撞」！白目騎士超瞎理由曝　恐面臨百萬賠償金

陳同佳律師陳報士檢！潘母「下通牒」：12天後沒搭機將不幫忙求情

陳同佳委託理律辯護　刑事局：仍需向我方單一窗口投案

她把中獎發票PO網...遭人掃描QR Code詐領！國稅局要追回提告

「騙扁小子」黃琪成立公司詐上億　前男友坦承為愛頂罪求輕判

網爆「民代警局拍桌嗆聲」　南市議員氣撲撲...警還原經過

少校連長「見紅硬來」…抱緊喊：你好可愛！女下士哭崩　下場出爐

公車偶遇1年後認乾爸　中研院編審被控詐退休研究員26萬

反射動作關車門！啪一聲竟自動上鎖　糗了...1歲孫在裡頭爆哭

「TutorABC」告近200業者侵權商標　空中美語老闆批「訟棍」挨告

女三寶國道上想事情自撞翻5圈　一旁BMW「魔性走位」成功閃過

陳立農、奧運金牌選手狂遭小孩下戰帖　最後「這一招」...全場看傻！！

蕾媽交往宥勝前「還要Cover他約會」！　收工接到他浪漫驚喜…一臉想回家ＸＤ

捕捉野生阿湯哥「坐在高速火車頂上」拍攝！　見粉絲搶拍...反應超親民

變白了！「特勤吳彥祖」現身國慶 離開韓國瑜後著西裝入維安行列

藏巨大坑洞內！墨西哥神祕海灘　無人機拍絕美景象...網：像仙境

視障弟弟獨自回家！他一路守候　全程緊張+狂冒冷汗...超級擔心

《新西遊記8》！殷志源變憤怒鳥：乾脆用替身　童話接龍「傑克與..」宋旻浩秒接「黃豆芽！」

宋旻浩新技能GET！P.O「戳那點」K.O他　姜鎬童兩手一掐..殷志源：以為骨頭碎了

取名超重要！她街訪路人網路ID 他笑曝中二名「乂瘋狂的小風乂」

闖國道蛇行害「9車連撞」！白目騎士超瞎理由曝　恐面臨百萬賠償金

陳同佳律師陳報士檢！潘母「下通牒」：12天後沒搭機將不幫忙求情

陳同佳委託理律辯護　刑事局：仍需向我方單一窗口投案

她把中獎發票PO網...遭人掃描QR Code詐領！國稅局要追回提告

「騙扁小子」黃琪成立公司詐上億　前男友坦承為愛頂罪求輕判

網爆「民代警局拍桌嗆聲」　南市議員氣撲撲...警還原經過

少校連長「見紅硬來」…抱緊喊：你好可愛！女下士哭崩　下場出爐

公車偶遇1年後認乾爸　中研院編審被控詐退休研究員26萬

反射動作關車門！啪一聲竟自動上鎖　糗了...1歲孫在裡頭爆哭

「TutorABC」告近200業者侵權商標　空中美語老闆批「訟棍」挨告

陶喆讚歌聲「像小鳥翅膀」　韋禮安一聽告白：不想只做普通朋友！

第2波疫情襲歐洲！各國再祭新限制　英國利物浦成最高級警報城市

載人戰機一架要價12兆日圓　防衛省考慮引進無人機減少成本

韭菜盒「操灰搭」！她開火離開廚房　回來看鍋子秒傻眼：暗黑料理

闖國道蛇行害「9車連撞」！白目騎士超瞎理由曝　恐面臨百萬賠償金

陳同佳律師陳報士檢！潘母「下通牒」：12天後沒搭機將不幫忙求情

陳同佳委託理律辯護　刑事局：仍需向我方單一窗口投案

TOYOTA RAV4北美版74.5萬起開賣　TRD車型導入不鏽鋼前下護板

最美星空營地！住進台東美式露營車　看太平洋海景、唯美風車教堂

麵攤菜單有錯字！千人「盯超久卻鬼遮眼」掀熱議　一看留言秒懂

友人車禍！她問「老婆怎坐車上等」　網一看駕駛座爆雞皮：好清楚

社會熱門新聞

快訊／海軍官校新生收假未歸！住家墜12樓亡　母崩潰哭

偷吃台北人妻12次被抓姦！軍人冒雨3樓跳窗

屁孩起步撞10車　聽賠償臉青了

台東某高職霸凌！他遭木椅砸頭…死抓窗框抵抗片曝

「檢查綠色胸罩」女大生控前男友操場性侵

家門前有怪人！她報警後認出兒子「大學摯友」

年夜飯忘給公婆紅包　她被逼下跪

大媽硬騎重機！　刮傷「2萬多安全帽」馬上閃人

國慶連假後「3生肖」財運旺爆！

象山爬到一半…台北男涼亭突倒地猝死

80K徵助理要抱著必死決心　工作內容曝光

霸凌片加特效po網…台東某高職生遭木椅砸頭！校方回應曝

即／淫少龍猥褻6仙女遭起訴！

竹南機車嬤「鬼之切」！砂石車急閃衝進工地

更多熱門

相關新聞

台南3男遭爆性侵少女「撂人圍警局」　警回應了

台南3男遭爆性侵少女「撂人圍警局」　警回應了

有網友在臉書PO文網路爆料，指台南有3名男子毆打少女，除逼洗澡還趁機輪流侵犯，少女事後由家人陪同報案，3男竟撂人包圍警局嗆聲，態度囂張，台南市警三分局8日指出，本案今年7月13日已受理，將3名涉案男子依妨害性自主罪嫌移送法辦，並無所稱包圍警局及嗆聲被害人家屬情事。

南警違規簡訊提醒一點靈！

南警違規簡訊提醒一點靈！

狠漢變衰男！國道剪車反被打趴　警開罰+2罪法辦

狠漢變衰男！國道剪車反被打趴　警開罰+2罪法辦

雲林男分享勸世影片 駕駛人這個壞習慣一次罰900元

雲林男分享勸世影片 駕駛人這個壞習慣一次罰900元

交通大執法！雲林開2936張罰單...這2種佔9成8

交通大執法！雲林開2936張罰單...這2種佔9成8

關鍵字：

交通違規拍桌嗆聲謝財旺無中生有污名化　

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金曲獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

Grace和好1年後認「對阿翔失望」！痛訴他只想炒飯

快訊／海軍官校新生收假未歸！住家墜12樓亡　母崩潰哭

夫妻月收7萬！細數支出「每天都大吵」快離婚　

墾丁南灣活春宮！台女遭閨蜜起底

實習女警嫌熱不穿防彈衣被罵哭

偷吃台北人妻12次被抓姦！軍人冒雨3樓跳窗

虎斑貓偷渡高鐵「被車長請下車」

陳香菱被騙炮「300萬也被領光」

屁孩起步撞10車　聽賠償臉青了

撿到手機送派出所！失主1句話惹怒她

超過8hr就算隔夜菜！硬吃心、腎臟恐壞掉

山西財大爆諾羅病毒集體感染

楊丞琳、李榮浩分開200天！強忍「我會好好的」

巴西辣模離奇失蹤！再現身變「赤腳裸體」

台東某高職霸凌！他遭木椅砸頭…死抓窗框抵抗片曝

更多

最夯影音

更多
女三寶國道上想事情自撞翻5圈　一旁BMW「魔性走位」成功閃過

女三寶國道上想事情自撞翻5圈　一旁BMW「魔性走位」成功閃過
陳立農、奧運金牌選手狂遭小孩下戰帖　最後「這一招」...全場看傻！！

陳立農、奧運金牌選手狂遭小孩下戰帖　最後「這一招」...全場看傻！！

蕾媽交往宥勝前「還要Cover他約會」！　收工接到他浪漫驚喜…一臉想回家ＸＤ

蕾媽交往宥勝前「還要Cover他約會」！　收工接到他浪漫驚喜…一臉想回家ＸＤ

捕捉野生阿湯哥「坐在高速火車頂上」拍攝！　見粉絲搶拍...反應超親民

捕捉野生阿湯哥「坐在高速火車頂上」拍攝！　見粉絲搶拍...反應超親民

變白了！「特勤吳彥祖」現身國慶 離開韓國瑜後著西裝入維安行列

變白了！「特勤吳彥祖」現身國慶 離開韓國瑜後著西裝入維安行列

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面