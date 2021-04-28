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快訊／林口康橋2學生驗出抗體陽性　即日起停課至5／5

▲▼中央流行疫情指揮中心派遣醫護人員進駐華航設置疫苗接種站，提供符合第三順位機組員及一線地勤人員接種疫苗，加速施打疫苗速度。（圖／華航提供）

記者羅婉庭／新北報導

華航機師染疫讓本土案情再起，新北市林口康橋國際學校有2位同學採檢後，確認血清抗體陽性，衛生局緊急匡列193位學生全面採檢，目前該校全面改線上教學到5月5日。

新北市政府4/27晚間獲通報，林口康橋學校兩名學生為抗體陽性機師家人，其中一人需要二採，今天4/28上午接獲確認，目前兩名學生均居家隔離中

為求慎重，該校自即刻起停課一週至5/5止，全校採遠距教學。今天上午立即啟動疫調作業，匡列接觸者擴大採檢範圍，全面採檢，兩個案初步匡列共193人，市府安排協助進行相關採檢。

侯友宜表示，環保局已於今日下午1時展開校外環境消毒、學校於上午已陸續進行校內消毒，於學生離開後亦會進行大規模的室內消毒，目前先停課一週讓接觸者好好採檢，同時以最高規格維護所有孩子的健康，感謝學校及家長的全力配合，造成家長的不便，務必請大家多諒解，停課期間學校會隨時掌握孩子健康情形，每天關心學生狀況，做好每一道防線。

新北衛生局也指出，後續採檢將協助安排，由家長陪同學生，至鄰近醫療院所採檢，並持續追蹤檢驗結果。

另外，侯友宜今天上午也在市政會議向中央喊話，他強調，這波疫情沒有想的這麼簡單，台灣到底有多少漏網之魚真的要嚴肅面對，中央資訊要盡快給地方，除了疫調要快，採減量更要擴大，才能真正面對事實

中央疫情指揮中心日前公布華航旗下機師自21日確診，8天來累積9名機師、2名家屬確診，血清抗體採檢出現6名機師呈陽性，其中3人曾確診，扣掉後共新增14人染疫。

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