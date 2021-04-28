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荒野驚見「詭笑童」雕像！他惡搞後「出車禍」衰運爆發：被纏上了

@timmysayshi

The same day we made fun of the sculpture I got a receipt that said 666 Tell me in the comments if you got scared!? ##fyp ##foryoupage ##paranormal

Creepy - Mr. Dederden

記者吳美依／綜合報導

外國網友艾薩克（Isaac Martinez）與友人在樹林閒晃時，發現一個詭異男童雕像坐在路邊石頭上，2人輕蔑嘲笑其長相，還在一旁惡搞合照，此後竟衰事連連，不僅出車禍、手機壞掉、寵物狗莫名其妙狂吠，甚至收到有著撒旦象徵數字「666」的收據。他深信自己遭到厄運或惡靈纏身，將此經歷製成影片上傳至TikTok，引發轟動。

影片中，男童笑容詭異，神似電影角色恰吉（Chucky），無端出現在荒郊野外。艾薩克和朋友笑得樂不可支，特寫雕像臉部，並將其取名「提米」（Timmy），「我們突然在樹林中央發現這傢伙，我們可沒說謊」。

▲外國男子艾薩克嘲諷樹林裡的雕像，招致厄運。（圖／翻攝TikTok@timmysayshi ）

▲艾薩克嘲諷樹林裡的詭譎雕像，此後厄運連連。（圖／翻攝TikTok@timmysayshi ）

艾薩克坦言，從未想過此舉將招致可怕災難，為此懊悔萬分。他PO出各種證據和照片表示，「一周後，我的車子被撞，（手機）相機開始閃退故障，我的狗也開始毫無來由狂吠」，最後收到的6.66美元收據，更是「壓垮駱駝的最後一根稻草」。

此影片已獲得超過500萬次觀看，許多人都認為雕像遭到惡靈附身，紛紛在留言貼出十字架符號，希望自己不要因此染上厄運，「該死，你們為什麼要這麼做？」、「你們都沒在看恐怖片嗎？為什麼要惹祂？」，甚至還有人建議，應該回到樹林裡，拿出聖水噴灑，淨化一番。

另一些人認為這一切純屬巧合，甚至嘲笑那些被嚇壞的人們，「有些人不太會開車，手機會壞掉，狗也會吠叫，這只是沒有鬼魂騷擾的生活常態」。

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