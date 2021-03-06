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陰陽眼同事透露「公司有鬼」曾有人跳樓！　真相曝光結局超傻眼

▲▼上PTT,許力方上PTT,網軍,帶風向,1450,辦公室,電腦,OL,小資女。（示意圖／ETtoday新聞雲）

▲同事說「辦公室有鬼」，真相卻讓人超傻眼。（示意圖／ETtoday新聞雲）

記者林彥臣／綜合報導

華人對於鬼神靈異之說，總是抱著寧可信其有、敬而遠之的心態。就有一位香港網友發文表示，同事自稱有陰陽眼，能看到靈體的存在，甚至直接斷言「辦公室有鬼」，讓許多同事心裡都「毛毛的」。不過真相曝光之後，結局卻令人傻眼。

根據香港粉絲專頁《辦公室日報》的網友投稿指出，一位名叫Joe的同事平常就喜歡聊靈異的話題，還自稱有陰陽眼，可以看到別人看不到的靈體。原PO就發問，「那現在在公司有看到什麼嗎？」

Joe被問到了這個問題之後，卻支吾其詞回答「不好說啦」，經過再三追問之後才直言，在辦公室看過來自陰間的友人。

原PO聽了半信半疑，之後又去找大樓保全聊天，才打聽到辦公室在6、7年前發生過跳樓事件，消息傳開之後，公司同事全都人心惶惶，因為Joe說白天人氣旺，陰間朋友比較不容易現身，從此以後大家都不願加班，免得落到晚上人少時，還要獨自待在辦公室。

打電話,生氣,吵架。（圖／記者李佳蓉攝）

▲真相大白才知道，原來「看到辦公室有鬼」只是不想加班編造出來的謊言。（圖／記者李佳蓉攝）

後來 Joe離職之後，原PO在辦公室聽到了怪聲音，懷疑是靈異現象，就聯絡了 Joe。怎知 Joe這時才承認，自己「根本沒有陰陽眼」，當初説在公司看到陰間友人也只是隨口瞎掰的，其實為了不想加班，而最後果然也達成目的。

原PO不死心追問，「可是保全說以前真的有人跳樓」， Joe卻四兩撥千斤回答「香港大廈哪棟沒死過人？」

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