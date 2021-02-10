醫院靈異頻傳！一查驚見「冷藏40年嬰屍」　他揭詭異內幕：已像木乃伊

▲馬來西亞一間醫院靈異事件頻傳。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者閔文昱／綜合報導

馬來西亞吉隆坡一間醫院這幾年靈異事件頻傳，讓當地民眾人心惶惶，院方為平息事件隨即展開調查，才在院內冷藏櫃發現一具存放40年之久的嬰屍，嚇得趕緊找來殯葬禮儀師協助安葬，醫院的靈異現象才逐漸消失。

根據馬來西亞《每日新聞》報導，39歲禮儀師諾依查慕丁接受媒體訪問時表示，自己有多年處理屍體的經驗，其中印象最深刻的，就是有次替醫院處理一件非常詭異的嬰屍事件，當時院內找到嬰屍後，便通知他們前來處理，結果嬰屍因為被冷藏很多年，屍身已乾燥得像是木乃伊，他和另一人在清洗屍體時，因擔心把皮膚從身體上搓掉，甚至不能直接摩擦到4肢，只能用肥皂水輕輕沖洗屍體。

▲冷藏40年嬰屍，已乾燥得像是木乃伊。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

諾依查慕丁提到，據推測這具嬰屍應該是在1982年死亡，存放在冷藏櫃長達40年，院方表示之前並不知道這具嬰屍的存在，但因為醫院內常常會發生一些靈異事件，才因此讓他們決定找出原因，「這具嬰屍相當神秘，被保存了很長一段時間，甚至有人懷疑在醫院設立前屍體就存在了，工作人員也不知道嬰屍從何而來」。他說，「因醫院近年來一直傳出靈異事件，所有人都心驚膽戰，院方認為一切怪事都跟這具嬰屍有關，所以才委託我們盡快處理。」

Kebumikan mayat disimpan hampir 40 tahun 由 Disebalik Ujian Ada Rahmat 發佈於 2021年2月6日 星期六

▲根據院方推測，這具嬰屍可能冷藏了40年甚至更久。

諾依查慕丁指出，為防止嬰屍的四肢「融化」以及真菌蔓延，他們迅速的將屍體做了處理，「為了能忍受屍體的氣味以及保持完整性，一般來說會有10名工作人員輪流清洗，不過這具嬰屍因情況特殊，我們只有10到15分鐘能夠清洗。」他說，神奇的是，當他們將嬰屍清理完畢、安葬後，醫院就不再發生靈異事件了。

諾依查慕丁也另外分享了一次在處理死於交通事故屍體時的經驗，他表示那次因為實在無法忍受惡臭，因此3度逃出醫院太平間，「當時沒有其他人可以幫我，我只能硬著頭皮繼續完成任務，事後我將當時所穿的衣服全丟了，甚至在一週內都不敢吃烘烤類的食物」。