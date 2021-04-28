「路上觀察學院」大復活！他曬照揪下架原兇...網笑：罪魁禍首4Ni

▲原社團復活回歸，新社團暫時封存。（圖／翻攝自臉書路上觀察學院）

記者邱晟軒／綜合報導

臉書社團「路上觀察學院」昨（27）日遭官方無預警下架，管理員只好無奈創建「路上觀察學院（暫）」新社團。不過，擁有33萬粉絲的本尊「路上觀察學院」在稍早之前正式復活了，管理員也發文致謝表示，目前社團已回歸，所以（新）社團暫時功成身退，先行封存，「感謝各方的努力」。對此，也有網友PO文揪「下架原兇」原來是一張照片？

臉書社團「路上觀察學院」因集合網友投稿，分享生活周邊所拍攝到的有趣照片而爆紅。不料，社團昨下午卻遭臉書官方無預警下架，搜尋僅出現「目前無法提供此內容」的字樣。對此，原管理員也成立新社團應急。消息一出，立刻引起網友氣喊，「生活重心沒了」、「沒路觀就少了一半的生活樂趣了」、「到底在發什麼神經？藍瘦香菇，33萬人的社團瞬間消失，連什麼原因都不知道，真想罵髒話」。

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▲「路觀」遭滅團，網曬照揪下架原凶。（圖／翻攝自臉書路上觀察學院）

不過稍早之前原社團「路上觀察學院」已重新復活上線，管理員也封存了替代新社團並發文表示，「感謝各方的努力」。但究竟是什麼原因讓社團在昨日無預警滅團？對此，有網友PO了一張電線桿貼有「中國近了」紙張的照片並指出，才剛加入「路觀」發了該照片，幾個小時後「整個社團就被祖了」。

加上先前有部分網友質疑自己留言「426」而被臉書移除發文內容。貼文一出，立刻引來網友紛紛留言表示，「抓到兇手」、「罪魁禍首4ni」、「為什麼你要抹滅我的樂趣來源？」、「所以你又要害社團被祖一次嗎」、「剛加入就滅團，殺手級啊」、「乳滑啦 哪次不乳滑」。