下車「免」道謝！公車司機超狂告示他看傻　內行人：服務業都知道

▲公車司機不要乘客說1句他看傻。示意圖，與本文無關。（圖／記者劉亮亨攝）



記者邱茀濱／綜合報導

公車是民眾不可或缺的通勤工具，但有一名網友卻發現，日前他上了公車意外看到一張超狂公告，仔細一看竟是司機要求乘客下車不用說「謝謝」，讓他一度看傻眼。貼文一出，不少內行人出面解釋原因。

原PO在「路上觀察學院」分享一張照片笑說「頭一次看到司機這樣要求乘客的」，只見車上公告內容清楚表明「下車時請不用說『謝謝』！」其中「不用」兩次還特別加粗字體強調，彷彿道盡司機滿滿的無奈。

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▲公車司機貼超狂公告，內行人一看秒懂。（圖／翻攝路上觀察學院）



貼文一出，不少內行人留言說，「因為回不客氣一天要說好幾次，不回又好像很高傲」、「司機不回不客氣可能還被說大牌＝＝」、「問過司機，他說每天接送上千個客人，要講一千多次不客氣很累」、「怕沒說不客氣被客訴吧」、「就有乘客投訴：說了謝謝司機沒回答服務態度惡劣」、「其實服務業的都知道，如果一天好幾個客人說謝謝，反而會覺得很煩···因為要一直回應一樣的話，不回應還會被罵」。

不過也有人認為，「蛤！我還是會想說謝謝欸，我是真的感謝司機麻」、「那說再見」、「這樣好不習慣」、「那...可以跟司機說掰掰嗎？」、「看來以後只好說愛你喔！或是辛苦啦」、「不說謝謝，我渾身不對勁」。