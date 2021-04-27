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高雄驚見「石器時代」網咖！　3000網友淚喊：最無價的回憶

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書路上觀察學院）

▲有網友路過一間高雄超懷舊網咖。（圖／翻攝自臉書路上觀察學院）

記者邱晟軒／綜合報導

時代的眼淚！有一名網友在高雄小港區平治街路過一間網咖店，仔細一看不得了，不僅電腦設備超古老，店門口還貼著早已褪色的超懷舊遊戲海報，彷彿讓人有種置身90年代的時空錯亂感，令原PO不禁發文感嘆，「我媽問我為何在人家店門口流淚？」貼文一出，立刻引來大批網友討論。

一名網友在臉書社團「路上觀察學院」PO照附文「當我媽問我為何在人家店門口流淚？」指他昨（26）日路過高雄小港區平治街一間網咖店，看見店內電腦配備極為古老，彷彿讓人時空倒流到20多年前。仔細從店的透明門往裡頭望去，可以看到：投幣式的主機、映像管螢幕、滾珠滑鼠，店門口貼著早已褪色的「石器時代」遊戲海報，底下還露出一小角「新世代最in的網路」的海報標語。整間店瀰漫著一股復古的味道，瞬間回到兒時年代。

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▲▼ 。（圖／翻攝自臉書路上觀察學院）

▲店內設備超古老。（圖／翻攝自臉書路上觀察學院）

貼文一出，立刻吸引超過3千人點讚、4百多筆留言，「不小心穿越時空的概念」、「還是舊版華義WAEI未改WAYI的」、「你穿越到20年前了」、「最陽春的設備，最無價的回憶」、「好誇張喔！這可以進博物館了」、「投幣機可以作弊時間無限」、「玻璃門直接貼石器時代真的石器時代」、「我就在這種網咖第一次被家人活捉」。

也有曾造訪過的網友證實這間名叫「塔塔咪網咖」，位在高雄小港區牙醫診所附近。網友回憶說，「這一間直到現在都還是這個樣子，每次經過都沒有看到顧客，老闆大概也懶得清理那些機器吧」、「小時候要去玩跑跑卡丁車，要輸入的時候發現鍵盤z鍵壞掉，剛好我遊戲的帳號密碼都有z，直接不能玩，跟老闆講老闆說好啦下次修，我那天直接浪費媽媽10塊」。

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書路上觀察學院）

▲有當地網友搜出該間懷舊網咖的位置。（圖／翻攝自臉書路上觀察學院）

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