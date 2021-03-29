同學上高分大學！他怒批「繁星垃圾體制」　網轟：至少態度拿出來

▲110年大學學測。（示意圖／記者林敬旻攝）



記者黃可昀／綜合報導

為了平衡城鄉的教育資源差距，讓非城市學生也有機會進入頂尖大學，於是設計了「繁星」升學制度，但這項體制並非所有學生都認同，一名男同學就抱怨，學校一堆人學測考得比他差，卻可以透過繁星計畫上更高分的學校，他覺得相當不公平。

原PO在Dcard表示，繁星結果出來以後，他發現很多考得比他低5到10級分的同學，都能透過繁星進入更好的學校，「就因為他們平常跟老師交情好可以打高分，甚至某些學校會幫他們的資優班打特高分，讓普通班追不上」，他更自曝自己平時在校段考都「隨便考」，雖然學測分數有全校前10%，卻還是眼睜睜看著其他比他低分的同學，靠繁星上更好的學校，怒問「繁星到底是什麼垃圾體制？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲在校成績夠好就能透過繁星上好學校。（示意圖／翻攝自pixabay）



網友指出，「每個制度都會有具有優勢的以及弱勢的族群，繁星就只是不要都爽到同一群人而已，不是不利於你的體制就是垃圾阿」、「你段考隨便考，人家段考認真考」、「你可以讀學店高中當校排第一」、「又沒人叫你段考隨便考考，交作業隨便做做，想要老師給你高分，至少你的態度要拿出來吧。」

不過也有人認為，繁星計畫確實存在漏洞，「我有7、8個國中同學就是集體鑽牛角尖打著繁星的主意」，原本成績可以讀公立高中，卻為了繁星去讀私立，最後靠著在校成績前10%進入國立大學，即便學測成績只有勉強均標，「繁星計畫根本漏洞百出！」