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學測個人申請像賭博！　教團籲「級分數應30級分、志願數要增加」

▲▼ 學測個人申請像賭博！　教團籲「級分數應30級分、志願數要增加」 。（圖／記者崔至雲攝）

▲國教盟批評，今年申請入學再次顯現賭局與不穩定性質，為解決賭局亂象，應增加學測穩定度。（圖／記者崔至雲攝，下同）

記者崔至雲／台北報導

110學年度學測成績日前公布，甄選入學一階篩選已放榜，國教行動聯盟今（9日）指出，今年的狀況顯現申請入學的賭局與不穩定性質。為解決賭局亂象，國教盟建議各科級分數應增加，現行的15級分應增加至30級分；為降低賭局困擾，申請入學的選填志願數應提高，但為避免贏者全拿，要限制每位申請人通過一階篩選的校系數。

理事長陳鐵虎指出，109學年度數學科滿級分有1萬4489人，110學年度大減為1558人，變化過於劇烈，去年是數學前段生的鑑別度不足，今年則是數學中段生的鑑別度不足，使得落點的估算更為困難，許多學生和家長對於如何選填6個志願，無所適從。

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陳鐵虎說明，因志願數的限制以及今年學測級分數普遍降低，落點不易掌握，且不知道別的考生會怎麼填志願，使得許多學生不敢填自己心目中的理想志願，造成今年有280個系組通過一階篩選的人數不足額，有填就上；且據傳只要54級分就可通過台大醫學系公費生的篩選，低於許多其他大學的公費醫。想要的不敢填，不喜歡的勉強填又人數暴增，這樣的賭局亂象要如何解決？

▲▼ 學測個人申請像賭博！　教團籲「級分數應30級分、志願數要增加」 。（圖／記者崔至雲攝）

陳鐵虎舉例說明，該試算假設有6位考生申請某系，其中三人（甲群）的級分數為A科13級分、B科12級分，另外三人（乙群）的級分數為A科12級分、B科13級分，如果該系的篩選方式為A科3倍率、B科兩倍率，則甲群三人皆通過，乙群三人則不過；但如果甲群中有一人退出不選填該系，將使得甲群的其他兩人都沒有過，原本不錄取的乙群反而錄取了；那是甲群比較適合還是乙群比較適合該系？這不是很矛盾嗎？

監事長王立昇分析，級分粗造成的另一個問題是超篩，例如今年的實踐大學休閒產業管理學系休閒文創規劃組，要招8人，超篩至103人，二階的機會不到8%；又例如清華大學電機資訊學院學士班，要招17人，超篩至117人；因為級分粗，就算各科再比也解決不了超篩的問題。

王立昇認為，要解決選才專長矛盾和超篩的問題，就必須要增加級分數，以減少每一級分的人數，使得篩選時不至於因為差一級分而差了好幾千人。現行的15級分顯已不夠，至少要增加到30級分才能緩解這個問題。

▲▼ 學測個人申請像賭博！　教團籲「級分數應30級分、志願數要增加」 。（圖／記者崔至雲攝）

國教盟副理事長陳國祚表示，因為學測級分和志願選填的不穩定性，使得許多系組每一年通過篩選的決定性科目常常改變，以台大護理系為例，去年的決定性科目是自然，今年的決定性科目成為英文，那究竟該系是較看重自然還是英文呢？這樣的不定性使得系組的選才狀況亦不穩定，那要如何培育呢？

陳國祚強調，學測的不穩定性及申請的賭局使得考生在填志願是備感困擾與痛苦，6個志願使得學生連作夢的權利都沒有了，學生的一輩子就在這個賭局中被耽誤了。國教盟主張，選填的志願數應該增加，但為避免贏者全拿，要限制每位申請人通過一階篩選的校系數。申請人在選填志願時要排序，系組在審查後也列一個優先序，之後再進行配對的作業。

國教盟指出，不穩定及賭局的問題因為申請入學名額的增加而愈演愈烈，國教盟再次呼籲降低甄試入學名額比例，增加國立大學考試入學名額到50%以上，而未來的分科測驗應恢復國文、英文、數學乙的考科，並採百分制，讓考生得以展現自己的實力，彰顯「努力看得到收穫」的普世價值。


 

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學測個人申請志願

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