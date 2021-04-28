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高雄身障男深夜意外摔倒　「以為要坐到早上」還好警察出現

▲▼ 高雄男不慎從輪椅上摔落，警方及時救援 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲行動不便的李先生雨後出門不慎從輪椅上摔倒，所幸路人經過報警化解了危機。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

高雄日前終於降下雨水，但雨後地上濕滑，讓高雄一名行動不便的男子不慎從輪椅上摔落！這起事件發生在27日凌晨2點多，家住高雄新興區的40歲李先生因行動不便、長期必須靠輪椅代步，意外發生前，李先生想說趁著雨勢稍停，決定外出透透氣，不料行動不便的他意外在河南路人行道摔落，所幸當時有路人經過立刻打電話報警，警方趕到將人攙扶起來，並聯絡救護人員到場協助檢傷，並將人推到附近屋簷下躲雨，才解除這場危機。

警方指出，李先生跌倒當下，由於正值深夜時分、四下無人，正當他自認求助無門、感到無助的時候，剛好有路人見狀，幫忙打電話報警，中正三路派出所的員警接獲報案後趕往現場，並迅速合力將男子攙扶起來，並聯繫救護人員到場檢查傷勢，這時剛好雨勢漸增，一群人連忙將李先生的輪椅推到附近屋簷下躲雨，所幸事後李先生身體並無大礙，也讓在場所有人鬆了一口氣。

▲▼ 高雄男不慎從輪椅上摔落，警方及時救援 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲行動不便的李先生雨後出門不慎從輪椅上摔倒，所幸路人經過報警化解了危機。（圖／記者黃子倩翻攝）

事後李先生向警方表示，原本以為自己可能要在雨中坐到早上才可能被人發現、脫困，好在有路過的好心人及人民保母的協助，實在是萬幸！中正派出所所長許志和也呼籲：「平時務必多關心家中長輩及行動不便人員，鄰里之間也加強守望相助」善意的提醒及關懷絕對不會是多此一舉；反而會有如及時雨一般，滋潤身障者的心。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

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