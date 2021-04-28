高雄男騎無牌機車肇事跑了　佛珠所長嗆設路檢...2小時找到人

記者吳奕靖／高雄報導

南橫公路三段94公里發生一起轎車跟機車的車禍，不過機車騎士卻不見人影，只留下一台無牌機車，經過詢問這台無牌機車的車主應該是當地居民，所以為了要找尋這名機車騎士，桃源分駐所所長林卓材一路找尋，甚至開嗆「設路檢點」找人，逼得當地居民只好「乖乖交人」，透露機車騎士的身份以及行蹤，2個小時內順利找到人。

▲一名潘姓男子涉嫌肇事，桃源派出所長林卓材花2小時找到他 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

這起車禍發生在23日下午2點51分，警方獲報「南橫公路三段94公里」有車禍，但抵達之後只發現一台汽車旁邊有一部無牌機車，現場有汽車駕駛，但卻沒有看到騎士。林姓汽車駕駛表示，滿臉鮮血的騎士在車禍之後跑了，也讓他很傻眼，喊對方都沒有獲回應。

▲一名潘姓男子涉嫌肇事，留下一部沒有牌的機車 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方依照規定受理案件之後，桃源分駐所所長林卓材研判無牌機車的車主應該是當地居民，於是一路在轄區裡頭尋找，但是都碰了「軟釘子」，讓林卓材大為光火，一怒之下就開嗆「如果找不到人，就設路檢點」，這才讓居民覺得「事情好像很大條」，透露肇事逃逸的騎士身份。

透過騎士家屬的協助，在車禍發生2小時內，林卓材在社區的活動中心找到肇事逃逸的43歲潘姓男子，發現他的四肢有明顯擦傷，而且頭有點暈眩，林卓材先找來救護車送醫，還好沒有大礙，同時經過抽血檢測也沒有酒精反應，不過潘姓男子在車禍發生後立刻離開現場，所以警方依照道路交通管理處罰條例分別舉發肇事逃逸、騎乘無牌報廢機車2項違規行爲，得付多少罰款，就等監理機關裁罰。

▲一名潘姓男子涉嫌肇事，留下一部沒有牌的機車 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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