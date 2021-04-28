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社會 社會焦點 保障人權

聯手乾弟「窩裡反」洗劫貴婦3000萬！　高雄鴨王今遭起訴

▲▼ 高雄遭竊貴婦 。（圖／翻攝當事人臉書）

▲高雄張姓貴婦遭到乾兒子聯手乾弟洗劫近3000萬元財物 。（圖／翻攝當事人臉書）

地方中心／高雄報導

高雄一名張姓貴婦109年底指控，好心收留32歲的施姓乾兒子到家中居住，不料施男竟聯手她的張姓乾弟洗劫財物，竊走現金、黃金、鑽戒、名錶等價值近3000萬元財物；張姓貴婦事後發現保險箱遭盜竊一空，氣得報警處理。高雄地檢署獲報後立即著手調查，火速將施男、張男2嫌逮捕到案；今檢警偵結，依竊盜罪將2嫌提起公訴。

起訴書內容指出，自稱是對岸「鴨王」（紅牌男公關）的施男109年6月間與張姓貴婦於鼓山區住處展開同居，未料11月間2人感情生變，施男竟與貴婦的張姓乾弟密謀洗劫，先由施趁著貴婦開啟保險箱之際，暗中記取密碼，2人再利用貴婦於11月28日外出時，承租自小客車下手行竊。

▲▼高雄醫美貴婦遭竊3千萬，警方起獲贓物。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲警方起出施嫌得手贓物。（圖／記者吳世龍翻攝）

檢方調查，當天施、張2嫌從保險箱中得手現金新台幣1100萬、美金6萬、人民幣5萬；另還有黃金條塊8塊共8公斤、勞力士手錶1只、卡地亞手錶1只、鑽戒6只、紅寶石戒指2只、黃金手環等物，總價值約新台幣2941萬元。贓物全數遭2嫌裝入行李箱，隨後搬運上車離開現場，並前往施嫌前鎮區住處朋分；施嫌得手後還不滿足，還記下貴婦信用卡號、驗證碼，上網狂刷42.9萬餘元，大肆購買音響、鞋子等精品。而張姓貴婦直到12月31日才發現保險箱被洗劫一空，憤而報警處理。

案發後張姓貴婦還在臉書社團PO文，親曝自身慘痛遭遇，稱當初施男為了博取她的信任，兩人以乾媽、乾兒子相稱，施男還勤快幫忙丟垃圾、洗衣服、切水果、煮飯等，甚至還把她的腳放上大腿，親暱地替她綁鞋帶，沒想到自己竟是引狼入室。

事後警方循線展開追查，火速將施嫌、張嫌2人逮捕歸案，今全案偵結，2嫌遭依竊盜罪提起公訴。

▼施嫌、張嫌2人犯後火速遭到警方逮捕。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲▼ 犯嫌落網 。（圖／記者吳世龍翻攝）

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