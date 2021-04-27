劣警看上毒蟲女友「想卡油」！多次約炮不成...二審仍遭重判8年

▲新興分局外觀。（圖／ETtoday資料照）

記者黃子倩／高雄報導

高雄市新興分局前金分駐所一名從警26年的趙姓巡佐，2019年5月偵辦一件毒品案，疑似看上毒販的女友小琪（化名）的姿色，藉機邀約開房間發生性行為，高雄地院審理後認為他認罪，28日下午依非法搜索罪處有期徒刑6月，得易科罰金，另外公務員登載不實文書罪，處有期徒刑1年4月，有調查職務之人員犯貪污治罪條例之違背職務要求不正利益罪，處有期徒刑8年，褫奪公權5年，不得易科罰金部分，一審重判趙有期徒刑8年10月，今二審宣判駁回他的上訴。

判決書指出，這名47歲的趙姓巡佐已婚，在2019年5月偵辦一件毒品案時，與同事李姓、林姓員警，在未徵得黃男與洪男的意願下，就進入兩人在苓雅區的家中違法搜索，當場搜出一粒眠及海洛因，直到黃、洪兩人被帶回派出所偵訊，趙姓巡佐才要他們補簽「自願搜索同意書」，再由同事林姓員警製作與內容不符的搜索扣押筆錄，藉此掩飾違法搜索的犯行，在趙姓巡佐在搜索民宅的過程中，看到黃男女友小琪姿色不錯，便心生犯意，多次藉故約對方出來，意圖侵犯、性交未遂。

離譜的是，小琪為了問男友服刑期滿日，赴了趙姓巡佐的約之後，趙竟然伸手亂摸並要求性交，之後更約小琪開房間遭到小琪爽約，趙因此心生不滿，跑到對方租屋處嗆說「你一直放管（意指爽約），才會過來教訓」，不過洪嫌的女友依舊只願意碰面，堅持拒絕與他發生關係。

但案子到高雄地院審理時，趙只承認部分犯行，法官痛批他身為資深警察，竟以非法搜索偵查犯罪，更貪圖女子姿色濫用權限、庇護犯罪，考量已跟被害人和解，違背職務要求不正利益罪判8年，不得緩刑，非法搜索罪判6月、得易科罰金，以及公務員登載不實文書罪判1年4月，不得易科罰金，合計應執行刑8年10月，今二審宣判駁回他的上訴。仍可上訴。

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