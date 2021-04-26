中橫3男女輕生1人是警官　北市交通大隊：他工作正常與人為善

▲3年輕男女中橫輕生，28歲張男為北市交大「二線一星警官」。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

高雄29歲林姓女子與2名男子25日被發現死在租來的車上，車子停在台中谷關產業道路。28歲張男畢業於警大82期，目前任職於台北市警察局交通大隊事故處理組，擔任分隊長一職。據同事表示，他與人為善，服務單位得知死訊後，已經派組長、督察組人員協助處理後事，也將配合台中警方調查。

北市警交通大隊表示，張姓分隊長警察大學82期交通系畢業，實習分發到內湖分局擔任交通分隊，但任內不到一年，他覺得不適合外勤便請申請轉任到交通執法組擔任內勤。

▼ 中央警察大學102學年度學士班四年制入學考試第二階段（複試）錄取名單 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

張姓分隊長負責事故案件審查、資料分析工作，以及北市政府警察交通大隊粉絲專頁維護。從彰化到台北工作的他住在宿舍，每逢六、日放假，平時工作正常，上星期並無異狀，與同事間相處和善。

據悉，他事發前有請過幾天假看醫生，交通大隊表示，由於檢方尚未相驗，後續死亡原因將由台中檢警調查，並協助家屬處理後事。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

8月嬰癱軟失明！恐怖保母稱幫做伸展反控毀謗 家長淚：有良心嗎

太陽會25歲分會長揚言「重整大橋頭」勢力 深夜遭反轟8槍

竹聯「仙女」恐嚇800萬！帶小弟砸管委會 開庭前「猛爆性肝炎亡」

范冰冰愛用而爆紅