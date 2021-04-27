光頭男率逾20人現身雄檢外！刺青＋黑衣　特警衝現場：入監送行啦

記者吳奕靖／高雄報導

高雄地檢署門口出現一群黑衣人，造成民眾恐慌！轄區警力出動快打部隊前往了解，這才發現這一群黑衣人是為了要替即將入監的朋友送行，不過面對警力，這群黑衣人還酸警察：「不是我們嚇到你們，是你們突然出現才嚇到我們」。

▲高雄地檢署前面出現黑衣人，警方出動快打部隊了解 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

新興分局27日下午13點30分左右接獲通報，表示就在高雄地檢署的門口對面，出現了十幾名的黑衣人聚集，新興分局出動快打部隊，這才發現這群黑衣人，是為了替一名即將入獄服刑的曾姓男子送行！

據了解這名24歲的曾姓男子，因爲涉嫌前年的一起傳播經紀糾紛，跟對方在臉書互嗆之後，曾姓男子找來2名同事，尾隨對方到加油站時，拿棍棒痛毆，造成對方雙腳骨折，犯案後還到臉書留言嗆傷「我暗示你在危險中了，要舞弄我等你」，同時上傳毆打對方影片，警方偵辦移送，高雄地方法院以傷害罪嫌判處6個月、恐嚇罪2個月，合併執行7個月，雖然可以易科罰金，但是曾姓男子沒錢，決定入監服刑。

▲高雄地檢署前面出現黑衣人，警方出動快打部隊了解 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

27日由母親及多名友人陪同到案執行，結果驚動警方前來關切，曾姓男子母親還很不好意思的說自己兒子人緣太好，才有這麼多人來送行，頻頻道歉。