台鐵臨軌工程缺失高達33項！交通部曝「機具擺放」多有問題

▲交通部長王國材。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李宜秦／台北報導

台鐵太魯閣號發生出軌事故，意外釀成49人不幸罹難，想不到之後又發生台鐵工人擅闖軌道遭撞，台鐵局宣布全面暫停所有臨軌工程，截至26日為止，共檢查到14件、33項缺失，其中11件、27項缺失已改善。交通部長王國材表示，這些缺失多是沒有立即危險性的問題，如工地機具擺放問題、邊坡固定等。

台鐵為盤點204件臨軌作業，自4月25日起全面停工，預定29日由行政院工程會、勞動部、鐵道局完成訪查，檢查是否有遺漏類似日前工人侵入軌道的情形。

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台鐵局表示，經訪查有需立即改善事項者，必須於訪查後一周完成改善，截至26日共計14件、33項缺失，已完成缺失改善共11件、27項，鐵道局另將辦理改善複查，針對較有急迫性的工程如邊坡、防汛等，將優先檢查以利復工，其餘標案鐵道局將於5月15日前全面完成複查。

▲台鐵臨軌工程全面暫停，避免再發生工人被火車撞上事故。（圖／記者李毓康攝）

王國材表示，目前查到的缺失多是小問題，如工地機具擺放、邊坡固定等問題，不過都沒有那麼立即危險，只是工地處理上需要加強，如以擋土或覆蓋措施保護邊坡避免滑落。不過太魯閣號出軌肇因即是工程車擺放位置不正確導致，因此也要求台鐵必須立即要求廠商處理這些問題。

王國材表示，204件工程暫時停工是安全考量，但為避免危險，每個工地仍有派人留守看管，且許多工程都有安全急迫性，也不能停工太久，因此已要求鐵道局儘速完成複查後復工。

交通部表示，為讓台鐵局能專心管理營運，台鐵新建工程將改由鐵道局辦理，包括邊坡、橋樑、隧道、車站等，台鐵局則專注提升軌道運輸與養護維修作業。另外台鐵局將研擬修正契約，加重懲罰性違約金，避免再有廠商偷施工釀禍，若有影響行車安全情事可終止契約，或依法裁罰。

交通部表示，台鐵局須負責工地安全管理責任，車站工區與進出口增設監視器；雇用保全進行工地進出管制確認，非施工期間、非領有承攬工作者等不得擅自進出，需造冊列管；無人站工程13標加強工地安全管理，5月30日前完成保全雇用。另外每個工地配發3支無線電，以利施工人員通報危險。目前工務處共1900支無線電，預計5月底交貨250支、8月底交貨362支。