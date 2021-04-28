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2年前普悠瑪出軌8親人亡　家屬吐心聲：想給「感同身受」官員巴掌

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷／綜合報導

台鐵2018年10月21日發生普悠瑪出軌事故，造成18人死亡、215人輕重傷，今年4月2日又發生太魯閣號事故，導致49人死亡、247人輕重傷。而在普悠瑪事故中一次痛失8名親人的董小羚，日前在高雄市前市長韓國瑜的節目上痛批，台鐵根本就是好了傷疤忘了痛的單位，官員們也只會說「感同身受」，讓罹難者家屬越聽越氣，「我非常非常地想給對方一巴掌。」

普悠瑪事故奪走8親人命，家屬曝心聲，想給「感同身受」官員一巴掌。（圖／翻攝自YouTube／韓國瑜官方頻道）

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▲董小羚直言想對台鐵報仇。（圖／翻攝自YouTube／韓國瑜官方頻道）

董小羚在韓國瑜的系列節目《韓先生越想越不對勁》中擔任嘉賓，她提到，自己原本是歌仔戲演員，8名親人在普悠瑪事故中喪命，她有將近一年的時間無法重回舞台，而且只要一閒下來就會想起認屍的畫面，也無法對兄弟姊妹傾訴心中的難過，因為大家都受到一樣的傷害，所以只好想辦法讓自己很忙碌，「我好想找台鐵報仇啊，我好恨我自己報不了仇。」

後來董小羚辭去演員的工作，成為普悠瑪事故受難者權益保障協會的理事長，她說，事故發生之後，自己一肩扛起官司的部分，期盼弟妹們能回到正常生活，不要全部的人都難過痛苦，「我有看不完的心理醫生，有很嚴重的創傷壓力症候群」，未來30年恐怕都要跟精神科綁在一起，「老實講我忘不掉，所以當事情發生之後，政府官員來跟我講『董小姐不要難過、不要傷心，妳的事情我感同身受』，我聽到那個感同身受，我老實說，我非常非常地想給對方一巴掌。」

董小羚氣憤表示，政府官員沒有經歷過那種抄家滅族、一次8個人走掉的痛苦，憑什麼說感同身受，「你沒有資格講這句話」，如今普悠瑪事故後續處理還沒結束，又發生太魯閣號事故，「我感覺台鐵簡直就是一個無法可管的單位，而且是很容易好了傷疤就忘了痛的單位。」

▲台鐵6432次普悠瑪2018年10月21日下午，在新馬站翻覆，造成18人死亡、200多人輕重傷。（圖／記者游芳男攝，下同）

▼▲台鐵6432次普悠瑪2018年10月21日下午在新馬站翻覆，造成18人死亡。（圖／記者游芳男攝）

▲台鐵6432次普悠瑪2018年10月21日下午，在新馬站翻覆，造成18人死亡、200多人輕重傷。（圖／記者游芳男攝，下同）

董小羚談到，東部人回家火車是唯一的一條道路，先前蘇花改還沒開始的時候，蘇花公路只要一下雨就會坍方，所以大家只能搭火車，別無選擇，但不知道從什麼時候開始，火車竟然變成最不安全、會要命的交通工具，而台鐵嘴巴上說要改革，結果又陸續出事，「乘客是很無奈的個體，不管有沒有改、有沒有好、火車是不是安全，他還是得搭，因為他不搭，他就回不了家。」

韓國瑜也在影片最後總結，隔空呼籲行政院要針對台鐵成立專案小組，用盡一切的資源、手段跟方法，貫徹改革台鐵的意志力，而且做出的每一個新方法跟環節，都要跟全民報告，如果有朝一日真的走向正常化，每顆螺絲都鎖緊了，那才是真正的未來資本。

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