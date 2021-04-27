　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

闖派出所砸電腦...警握手和解　王世堅怒轟：警局大門可以關了

記者蔡文鈴／綜合報導

北市松山分局日前爆出一名員警與一群黑衣人起爭執，導致對方進入局內砸電腦。不過，事發第一時間並未被公開，反而在在「靠北警察」粉專被匿名檢舉才被揭露。對此，台北市議員王世堅27日於警政衛生委員會怒轟，若警方可以與黑衣人握手和解，「那市警局門可以拉下來了」。

台北市警察局陳嘉昌27日赴台北市議會警政衛生委員會進行專案報告。王世堅提到，6、7年前夜店殺警案，一位值勤的員警在信義區被黑衣人用紅龍活活打死，隔一天他就在會議上表示，「如果那一把紅龍血洗乾淨了，然後這夜店舞照跳、歌照唱、酒照喝，那這樣我們台北市警局大門可以拉下來了」，這麼嚴重的事，應該立刻抓人立刻破案。

然而，松山分局爆出黑衣人砸電腦一事，王世堅認為，若警方一樣也是和解的話，那就是對警察工作勤務，一點基本的尊重也沒有，市警局的門「同樣也可以拉下來了」。

王世堅強調，來警局陳情人，或者是加害人、嫌疑人若被警察局傳喚，只要進到警局去，就是要乖乖的，要不就報案，要不就被你們問話「誰都不能在警察局派出所撒野」。

北市松山分局爆發教官與人衝突，導致多名男子衝進松山警分局中崙派出所理論，中崙派出所長許書桓一開始聲稱，因停電忘記復電重啟監視器設定，所以監視器沒拍到畫面；但北市警察局長陳嘉昌27日改口表示，是許書桓將檔案格式化。

松山分局長林志誠表示，26日晚上中崙所長、副所長被督察室依照煙滅證據、疏縱人犯函送，他本人也在27日凌晨3時許，自行向市警局長提出處分，最後市警局決議將林調往內勤。

▼台北市議員王世堅。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲▼台北市議員王世堅堵訪 丁怡銘如果真的嗆立法院 就是「罪加一等」。（圖／記者屠惠剛攝）

ET快訊
水神過境！鋒面「雷雨彈」半個台灣濕變色　再降10°C時程出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

促轉會要求移除兩蔣銅像　國防部罕見「千字文」3理由回應

趙少康盤點6件對日爭議事件：蔡英文必須立刻撤換謝長廷！

總統府挺謝長廷「台灣也排核廢水」　趙少康：彷彿回到日殖時代

林鶴明力挺謝長廷：戒嚴時他第一個反核　國民黨真的很壞心

闖派出所砸電腦...警握手和解　王世堅怒轟：警局大門可以關了

顏若芳：公投案民進黨會傾全力溝通　台灣非核需要能源轉型

影／盧秀燕支持度狠甩對手！陳冠安提一現象：扎扎實實

民進黨北市黨部高層兒涉毒　黨部依紀律評議裁決處分

跨區參選新竹市？　林為洲：民調高在地人5％就考慮

印度新冠大爆發　蔡英文：隨時提供幫助…網讚「TaiwanCanHelp」

7歲柔道童腦死！連千毅現身醫院 塞60萬現金…黃爸拒收趁隙退回

7歲柔道童腦死！連千毅現身醫院 塞60萬現金…黃爸拒收趁隙退回

2女拒檢「來回衝撞警」遭開2槍　女乘客中彈亡...母質疑：執法過當

蔡依林拍MV罕見動怒：現在幾點了！？　小S痛哭「沒約我當嘉賓」她親曝背後原因

屁孩賣K他命被抓竟打斷警鼻骨！4友送餐遭拒「飆5字經」被壓制

耗時2年製作「260公分王母娘娘」 父子手工泥塑彩繪...成品超震撼

遭砂石車擦撞！駕駛報案反被罰 怕影響交通駛離...警：不能移動

美國男錄下「接女友下班的樣子」 一秒看懂心情！超甜畫面被閃瞎

動力火車神翻唱《想見你想見你想見你》　原唱自認被屌打...網：好聽到雞皮疙瘩

7歲柔道弟遭摔27次恐成植物人！　爸曝求償金額：至少八位數以上

促轉會要求移除兩蔣銅像　國防部罕見「千字文」3理由回應

趙少康盤點6件對日爭議事件：蔡英文必須立刻撤換謝長廷！

總統府挺謝長廷「台灣也排核廢水」　趙少康：彷彿回到日殖時代

林鶴明力挺謝長廷：戒嚴時他第一個反核　國民黨真的很壞心

闖派出所砸電腦...警握手和解　王世堅怒轟：警局大門可以關了

顏若芳：公投案民進黨會傾全力溝通　台灣非核需要能源轉型

影／盧秀燕支持度狠甩對手！陳冠安提一現象：扎扎實實

民進黨北市黨部高層兒涉毒　黨部依紀律評議裁決處分

跨區參選新竹市？　林為洲：民調高在地人5％就考慮

印度新冠大爆發　蔡英文：隨時提供幫助…網讚「TaiwanCanHelp」

國稅局內鬼洩密計畫！「空襲警報」讓名店躲稽查　下場慘了

妥瑞氏兒贈萬元母親節紅包　賴嬿伃禮金潘磚引玉轉贈若竹兒

狂粉送100根「價值4億」金條求婚　《花花公子》辣模1原因秒拒絕

8+9親戚開賓士！老婆「越換越年輕」　乖乖男嘆：一生都賺不到

女花5720元礁溪訂房被「民宿放鳥」…驚闖隔壁住家！大便還要裝水沖

10歲屁孩放火燒4車！雪佛蘭全毀…他甜笑：想看爆炸飛起來

電信黃湘婷霸氣27分領勝　國泰「4老將」連線獨走不敗

同溫層太厚危機！聰明人「聚在一起會變笨」　觀察力變得模糊不清

酗酒爸爛到離婚又入獄　16歲女兒寫下「父親的酒鬼人生」讓他悔悟淚崩

股票比國文實用！義務教育為何不教？　網：國家不想讓你財富自由

恩女來青島？貓咪大軍碼頭迎接　聚集「圍繞討食」萌翻網：夢幻島

政治熱門新聞

民進黨北市黨部高層兒涉毒　黨部依紀律評議裁決處分

要拆蔣銅像　國防部千字文反對

總統府挺謝長廷「台灣核廢水排海」　趙少康：彷彿回到日殖時代

北市準公幼2.0上路！每月學費減1000元

趙少康盤點6爭議事件：立刻撤換謝長廷！

闖派出所砸電腦...警握手和解　王世堅怒轟：警局大門可以關了

林鶴明力挺謝長廷：戒嚴時第一個反核　國民黨真的很壞心

盧秀燕支持度領先！陳冠安提一現象：扎扎實實

北市6間大學「96人曾去台北清真寺」

蔡英文助印度抗疫　網讚「TaiwanCanHelp」

顏若芳：公投案民進黨會傾全力溝通

蔡英文下令有效！　蔡易餘29天甩肉5公斤

跨區參選新竹市？　林為洲認了

棄養視同虐待　飼主最重判2年罰200萬

更多熱門

相關新聞

警方「格式化事件」影片不見

警方「格式化事件」影片不見

警方格式化影片還不夠厲害，過去還有「量子撞擊技術」」，讓記憶卡無法讀取...

黑衣人闖派出所影像遭刪　他：昔有國防布今警方格式化　

黑衣人闖派出所影像遭刪　他：昔有國防布今警方格式化　

警稱停電沒畫面　柯：早知不是真的

警稱停電沒畫面　柯：早知不是真的

快訊／黑衣人砸松山分局影片被人為刪除　分局長林志誠遭調職

快訊／黑衣人砸松山分局影片被人為刪除　分局長林志誠遭調職

加碼5黑衣人法辦！中崙派出所電腦遭毀　所長拔官

加碼5黑衣人法辦！中崙派出所電腦遭毀　所長拔官

關鍵字：

王世堅松山分局

讀者迴響

熱門新聞

你誰啊？浪橘見牆上撞臉畫像傻住

爸曝「曾與錄影舅對質」：他講的我沒辦法接受

17歲女吸笑氣激戰被偷拍！母親男友將影片PO網

小學營養午餐被偷吃！工作人員開蓋夾菜

雷雨彈轟半個台灣　變天再降10°C時程

鄭爽爆丟寵物狗！網一看胡彥斌夯歌發毛：是真的

中橫2男1女陳屍車內！「事發前5天對話」曝光

民進黨高層之子涉毒！傳衝警局問罪　警方回應了

員警違規搜索　大麻男獲判無罪

太常染頭髮！醫斷言「90％膀胱癌」

連千毅現身醫院塞60萬現金…柔道童爸拒收趁隙退回

2001年出生者免費看《玩命關頭》

雨下對地方！全台水庫進帳62萬噸

荳荳突曬「純白婚紗美照」1句話曝光近況！

新北正妹狂叫4單外送…鄰吃驚：豬喔

更多

最夯影音

更多
7歲柔道童腦死！連千毅現身醫院 塞60萬現金…黃爸拒收趁隙退回

7歲柔道童腦死！連千毅現身醫院 塞60萬現金…黃爸拒收趁隙退回
7歲柔道童腦死！連千毅現身醫院 塞60萬現金…黃爸拒收趁隙退回

7歲柔道童腦死！連千毅現身醫院 塞60萬現金…黃爸拒收趁隙退回

2女拒檢「來回衝撞警」遭開2槍　女乘客中彈亡...母質疑：執法過當

2女拒檢「來回衝撞警」遭開2槍　女乘客中彈亡...母質疑：執法過當

蔡依林拍MV罕見動怒：現在幾點了！？　小S痛哭「沒約我當嘉賓」她親曝背後原因

蔡依林拍MV罕見動怒：現在幾點了！？　小S痛哭「沒約我當嘉賓」她親曝背後原因

屁孩賣K他命被抓竟打斷警鼻骨！4友送餐遭拒「飆5字經」被壓制

屁孩賣K他命被抓竟打斷警鼻骨！4友送餐遭拒「飆5字經」被壓制

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面