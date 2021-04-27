闖派出所砸電腦...警握手和解　王世堅怒轟：警局大門可以關了

記者蔡文鈴／綜合報導

北市松山分局日前爆出一名員警與一群黑衣人起爭執，導致對方進入局內砸電腦。不過，事發第一時間並未被公開，反而在在「靠北警察」粉專被匿名檢舉才被揭露。對此，台北市議員王世堅27日於警政衛生委員會怒轟，若警方可以與黑衣人握手和解，「那市警局門可以拉下來了」。

台北市警察局陳嘉昌27日赴台北市議會警政衛生委員會進行專案報告。王世堅提到，6、7年前夜店殺警案，一位值勤的員警在信義區被黑衣人用紅龍活活打死，隔一天他就在會議上表示，「如果那一把紅龍血洗乾淨了，然後這夜店舞照跳、歌照唱、酒照喝，那這樣我們台北市警局大門可以拉下來了」，這麼嚴重的事，應該立刻抓人立刻破案。

然而，松山分局爆出黑衣人砸電腦一事，王世堅認為，若警方一樣也是和解的話，那就是對警察工作勤務，一點基本的尊重也沒有，市警局的門「同樣也可以拉下來了」。

王世堅強調，來警局陳情人，或者是加害人、嫌疑人若被警察局傳喚，只要進到警局去，就是要乖乖的，要不就報案，要不就被你們問話「誰都不能在警察局派出所撒野」。

北市松山分局爆發教官與人衝突，導致多名男子衝進松山警分局中崙派出所理論，中崙派出所長許書桓一開始聲稱，因停電忘記復電重啟監視器設定，所以監視器沒拍到畫面；但北市警察局長陳嘉昌27日改口表示，是許書桓將檔案格式化。

松山分局長林志誠表示，26日晚上中崙所長、副所長被督察室依照煙滅證據、疏縱人犯函送，他本人也在27日凌晨3時許，自行向市警局長提出處分，最後市警局決議將林調往內勤。

▼台北市議員王世堅。（資料照／記者屠惠剛攝）

