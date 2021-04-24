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解放軍最大「075型兩棲攻擊艦」首入列　習近平親赴海南交接

▲▼ 。（圖／新華社）

▲習近平4月23日在海南，出席海軍三型主戰艦艇集中交接入列活動，三艘艦艇中包括4萬噸級的075型兩棲攻擊艦海南艦。（圖／新華社）

記者陳政錄／北京報導

解放軍首艘入列服役的075型兩棲攻擊艦—海南艦，與長征18號艇、055型驅逐艦大連艦共三艘海軍主戰艦艇，23日在海南三亞某軍港集中交接入列，習近平以中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席身分，出席交接入列活動，足見中方重視程度。

「075型兩棲攻擊艦」，是中共解放軍海軍中，最大型的兩棲攻擊艦，設計滿載排水量為4萬噸級，設有機庫，能搭載近30架各型直升機，擁有直通甲板，可同時起降多架直升機，同時設有塢艙，可作為兩棲車輛、登陸艇、氣墊登陸艇的母船，可以運送士兵、步兵戰車、坦克等展開登陸作戰。

▲▼解放軍海軍075型兩棲攻擊艦。（圖／取自航母戰隊微薄）

▲解放軍海軍075型兩棲攻擊艦。（圖／取自航母戰隊微博）

在2017年起開始建造後，目前解放軍已有三艘075型兩棲攻擊艦下水，而習近平此次親赴海南三亞出席的，就是首艘075型艦和其他兩型艦艇的入列活動。

據新華社報導，交接入列儀式於4月23日下午，在海南三亞某軍港展開，經中共中央軍委，這次交接入列的三型主戰艦艇分別命名為：中國人民解放軍海軍長征18號艇、舷號421，中國人民解放軍海軍大連艦、舷號105，中國人民解放軍海軍海南艦、舷號31。

報導稱，中共中央和國家機關有關部門、軍委機關有關部門、海軍、海南省以及艦艇科研生產單位的負責同志參加交接入列儀式，軍港內，三型主戰艦艇一字排開，按海軍最高禮儀懸掛滿旗，來自海軍部隊和艦艇科研生產單位的代表2400人在碼頭整齊列隊。

習近平還在入列儀式後，登上解放軍海軍新入列艦艇，檢閱艦艇儀仗隊，察看有關武器裝備，和官兵進行交流，並在航泊日誌上簽名；與此同時，4月23日，也是解放軍海軍建軍72周年紀念日。

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