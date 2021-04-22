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氣候峰會首同框拜登　習近平：期待和美方共同為環境治理努力

記者陳政錄／北京報導

領導人氣候峰會22日晚間登場，中國國家主席習近平在美國總統拜登、美國國務卿、聯合國秘書長發言後，以視訊方式發表講話。他表示，我們要像保護眼睛一樣保護自然和生態環境，認為發達國家應幫助發展中國家，加速綠色低碳轉型，呼籲遵循《聯合國氣候變化框架公約》和《巴黎協定》，期待和美方在內的國際社會共同努力。

▲▼中國國家主席習近平22日晚間在線上氣候峰會上發表講話，與美國總統拜登同框。（圖／截圖自氣候峰會大會訊號）

▲中國國家主席習近平22日晚間在線上氣候峰會上發表講話，與美國總統拜登首次同框。（圖／截自氣候峰會大會直播訊號）

習近平表示，大自然孕育撫養了人類，人類應該以自然為根，尊重自然、順應自然、保護自然。他說，「我們要像保護眼睛一樣保護自然和生態環境。」

▲▼中國國家主席習近平22日晚間在線上氣候峰會上發表講話，與美國總統拜登同框。（圖／截圖自氣候峰會大會訊號）

▲習近平以視訊方式在領導人氣候峰會上發表演講。（圖／截自氣候峰會大會訊號）

習近平接著重申，綠水青山就是金山銀山，保護生態環境就是保護生產力，改善生態環境就是發展生產力。強調保護生態環境，應統籌考慮自然生態各要素，並在綠色轉型過程中努力實現社會公平正義。

在美國前總統川普曾宣布退出《巴黎氣候協定》，而後由拜登政府重返的背景下，習近平說，我們要堅持以國際法為基礎，以公平正義為要旨，維護以聯合國為核心的國際體系，遵循《聯合國氣候變化框架公約》和《巴黎協定》，努力落實2030年可持續發展議程。

習近平說，要堅持共同但有區別的責任原則，要充分肯定發展中國家應對氣候變化所做貢獻。他認為，發達國家應該展現更大雄心和行動，切實幫助發展中國家加速綠色低碳轉型。

習近平還提到，中美剛剛共同發布了《應對氣候危機聯合聲明》，中方期待同包括美方在內的國際社會一道，共同為推進全球環境治理而努力。

對於中國力爭2030年前實現碳達峰、2060年前實現碳中和。習近平說，中國承諾實現從碳達峰到碳中和時間，遠遠短於發達國家所用的時間，需要中方付出艱苦努力，表示十四五時期，中國大陸將嚴控煤炭消費增長、十五五時期逐步減少。

習近平提到，中方將承辦《生物多樣性公約》第15次締約方大會、《聯合國氣候變化框架公約》第26次締約國會議，推動共建「綠色一帶一路」，造福各國人民，把清潔美麗的世界留給子孫後代。

值得注意的是，大陸官媒《新華社》發布的習近平氣候峰會講話全文，還較習近平於視訊中口頭講話的版本，多了「中方歡迎美方重返多邊氣候治理進程」，以及呼籲各國「要攜手合作，不要相互指責；要持之以恆，不要朝令夕改；要重信守諾，不要言而無信」等內容，並稱中國已決定接受《〈蒙特利爾議定書〉基加利修正案》，加強非二氧化碳溫室氣體管控，還將啟動全國碳市場上線交易。

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