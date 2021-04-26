共軍075兩棲攻擊海南艦啟用　國防部：現有武器可嚇阻進犯東沙！

▲中國國家主席習近平。（圖／取自央視）



記者陶本和／台北報導

針對中國國家主席習近平日前在海南三亞出席3艘主戰艦艇啟用交接儀式，其中包括4萬噸級「075」兩棲攻擊海南艦。對此，國防部戰略規劃司長李世強中將26日表示，國軍都有相對應武器，但不適合公開說明。

習近平大動作在海南三亞出席艦艇啟用典禮，這3艘艦艇分別是：094A型彈道飛彈核子潛艦長征18號、055型飛彈驅逐艦大連艦，以及075型兩棲攻擊艦海南艦。

對此，民進黨立委蔡適應26日在立法院外交及國防委員會質詢時表示，共軍擁有075型兩棲攻擊艦海南艦，這對台灣有相當大威脅，075設有機庫，能搭載近30架各型直升機，且擁有直通甲板，可同時起降多架直升機，而塢艙也能作為兩棲車輛、登陸艇、氣墊登陸艇的母船，可以運送士兵、戰車，進行登陸作戰。

蔡適應表示，我軍在東沙、太平島上目前只有紅隼反裝甲火箭彈，這樣是否可以抵擋共軍的進犯？對此，海委會副主委兼海巡署長周美伍表示，海巡都是防衛性武器，如果有威脅會協調友軍單位。

而李世強則表示，國軍都有相對應的武器，可是不適合公開說明；不過他信誓旦旦表示，現有國軍武器可以打到東沙、太平島，能有有效的嚇阻。