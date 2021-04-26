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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

共軍075兩棲攻擊海南艦啟用　國防部：現有武器可嚇阻進犯東沙！

▲▼中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平9日下午在出席十三屆全國人大四次會議解放軍和武警部隊代表團全體會議。（圖／取自央視）

▲中國國家主席習近平。（圖／取自央視）

記者陶本和／台北報導

針對中國國家主席習近平日前在海南三亞出席3艘主戰艦艇啟用交接儀式，其中包括4萬噸級「075」兩棲攻擊海南艦。對此，國防部戰略規劃司長李世強中將26日表示，國軍都有相對應武器，但不適合公開說明。

習近平大動作在海南三亞出席艦艇啟用典禮，這3艘艦艇分別是：094A型彈道飛彈核子潛艦長征18號、055型飛彈驅逐艦大連艦，以及075型兩棲攻擊艦海南艦。

對此，民進黨立委蔡適應26日在立法院外交及國防委員會質詢時表示，共軍擁有075型兩棲攻擊艦海南艦，這對台灣有相當大威脅，075設有機庫，能搭載近30架各型直升機，且擁有直通甲板，可同時起降多架直升機，而塢艙也能作為兩棲車輛、登陸艇、氣墊登陸艇的母船，可以運送士兵、戰車，進行登陸作戰。

蔡適應表示，我軍在東沙、太平島上目前只有紅隼反裝甲火箭彈，這樣是否可以抵擋共軍的進犯？對此，海委會副主委兼海巡署長周美伍表示，海巡都是防衛性武器，如果有威脅會協調友軍單位。

而李世強則表示，國軍都有相對應的武器，可是不適合公開說明；不過他信誓旦旦表示，現有國軍武器可以打到東沙、太平島，能有有效的嚇阻。

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