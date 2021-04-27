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台鐵拋歷史包袱！政院拍板：砸59億補貼「小站虧損、退休撫卹金」

▲太魯閣號事故，列車行經樹林站09:28鳴笛哀悼。（圖／記者林敬旻攝）

▲王國材表示，台鐵企業化後員工福利才會增加。（圖／記者林敬旻攝）

記者李宜秦／台北報導

台鐵太魯閣號發生出軌事故，意外釀成49人不幸罹難，台鐵局長在懸缺三個月後，行政院也終於核定由副局長杜微接任。交通部長王國材表示，台鐵政策性的小站虧損11億、每年舊制的退休撫卹金48億，都將由行政院補貼。杜微表示，台鐵改革分為三大面向，包括安全、安定、轉型。

交通部長王國材表示，杜微從基層做起，想必是最了解台鐵的人。行政院已交代財務單位，全力支持台鐵改革預算，針對政策性小站包袱，將補貼11億元；每年的退休撫卹金，將補貼48億元，以降低台鐵負擔。他強調，唯有台鐵企業化，員工福利才會增加。

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交通部次長祁文中表示，代理台鐵局長的一百多天，遇到許多公職生涯中從未遇過的事件，包括台鐵同仁因公殉職、太魯閣號列車翻覆等，都是始料未及的事件，他強調，一日台鐵人、終生台鐵人，他未來也會全力協助台鐵改革。

▲▼太魯閣號事故清水隧道東正線通車，第一班4102次今晨通過。（圖／台鐵提供，攝影師：林佳燕）

▲太魯閣號事故清水隧道日前已恢復通車。（圖／台鐵提供，攝影師：林佳燕）

台鐵發生出軌事故後不到一個月，又發生武塔站工人擅闖軌道遭撞意外，杜微表示，這是全國民眾所不能接受的，值此關鍵時刻，台鐵應該深切檢討，勇於推動改革，重建旅客及民眾的信心。

杜微指出，台鐵改革分為三大面向，第一為安全，包括設備的安全，施工的安全，通行的安全，我們要全面盤查及檢視相關安全議題，就制度、用人及設備提出立即可行的解決方案，同時也要調整同仁自我設限的傳統心態，辦事要有權有責、勇於任事。

▲▼台鐵局長杜微出席台鐵改革會後記者會。（圖／ETtoday攝影中心翻攝）

▲台鐵局長杜微。（圖／ETtoday攝影中心翻攝）

台鐵本身的行車安全和工地安全也必須立即建立改善機制、全面防止破口，同時亦應檢討場站監控及路線狀況，發現有異狀立即採取作為、通報與處置，防堵無視規定或契約的外包廠商。

第二為安定，包括員工的安定，人力應充沛並注重運用效能，同時兼顧職能的教育訓練，使能在安全環境下發揮所長。而財務的安定亦至為重要，不可歸責於台鐵的負擔請政府補貼，台鐵本身則應推動雙核心發展，增加本業及附業的營收。

第三為轉型，組織調整要能在確保同仁權益前提下辦理，讓台鐵同仁安心，共創未來的願景。政府有決心，願意全力一定要把台鐵改革做好，也承諾不會把這個工作、責任、負擔讓台鐵獨自承擔。

杜微表示，台鐵要展現執行安全的決心，並打造永續經營的環境，對於過去政策性歷史包袱，尋求政府、各相關部會支持與協助，並透過和台灣鐵路工會的勞資協商，儘速研議及規劃完整改革方案。

▲▼立法院交通委員會 交通部長王國材。（圖／記者屠惠剛攝）

▲交通部長王國材。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼交通部長王國材出席台鐵局長交接典禮，會前全體默哀一分鐘。（圖／記者李宜秦攝）

▲▼交通部長王國材出席台鐵局長交接典禮，會前全體默哀太魯閣事故罹難者30秒。（圖／記者李宜秦攝）

▲▼交通部長王國材出席台鐵局長交接典禮，會前全體默哀一分鐘。（圖／記者李宜秦攝）

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