人妻完美復仇！偷給出軌尪吃「陽痿藥」PO文報喜：他現在很乖

▲妻子為防止老公出軌給飯裡下陽痿藥。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

記者鄭思楠／綜合報導

妻子為防止丈夫出軌，給對方偷偷食用一種名為「己烯雌酚」藥品，因為該藥有抑制勃起的效果。4月24日，一篇描述「網店賣專治男性出軌藥（即己烯雌酚）」文章熱傳。有人妻購買後發文報喜稱，給自己老公服用後，「老公現在基本在家很乖。」

據《瀟湘晨報》，4月24日，自媒體「小聲比比」發文《給老公飯裡下陽痿藥？小說都不敢這麼編》熱傳。文章稱，部分女性為了防止丈夫出軌，網購一種名為「己烯雌酚」藥品偷偷給其食用，食用後丈夫性功能受到抑制，無法出軌而回歸家庭。

文中的截圖顯示，一些女性網友在網購之後通過平台留言，稱使用該方法後發現「效果很好」，「我大概是（給丈夫用後）第二週起效吧，老公現在基本在家很乖」、「用了幾天效果很好，對待那種人（老公），只有這樣了，用完再來」、「用完後他就有性功能障礙了，他自己還說怎麼了？為了家庭沒辦法，別怪我，繼續使用給他。」

在知名電商平台檢索發現，搜索「己烯雌酚」或「乙醚酚」等關鍵詞，能找到銷售這種藥品的網店，網店廣告中並未直接標註「治出軌」資訊，部分網點註明「保密發貨」等字樣。同時也有電商廣告顯示，此藥能給牛羊等使用。

▲淘寶許多商家在賣。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

文章在網路熱傳後，4月25日上午，網店上此藥品多數已下架。不過，一個曾出售該藥的電商客服回應，雖然下架，但依然可以賣，「可以拍下其他商品鏈接，實際給你發這個。」

該客服透露，此藥為一種白色粉末，無異味速溶於水，男性食用後15天左右就能達到抑制勃起的效果（不同體質吸收情況不同，有些人當天就有效果），停藥21天就可恢復正常，沒有副作用。

該客服介紹，該藥按50克90元（人民幣，下同）、100克170元、200克320元的價格出售，食用時一次1到2克，「可以單獨給他放到粥裡、飯裡、水裡、牛奶裡，」服用沒有特別注意事項，如果女性不小心誤食，也沒有影響。客服還稱，一個月有100多人購買此藥。

▲客服稱很多人買。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

該網店出售的己烯雌酚是什麼藥品呢？湖南省第二人民醫院藥學部藥師羅沫表示，己烯雌酚是一種合成類的雌激素，主要用於因為病變所導致的雌激素不足和月經週期的調節，現在由於合成雌激素副作用比較大，其實很少使用了，在逐步淘汰，現在提倡的是使用天然的雌激素。

羅沫表示，服用這個藥會影響男性的性功能、精力和體力，它不可以長期服用，會加大心血管系統的風險，對於肝臟的代謝也會有影響，此外，還有很高的致癌風險，會引起生殖器的惡性癌症，「世界衛生組織將其列入了一級致癌物名錄，它也是我國食品動物中禁止使用的藥品。」

羅沫表示，如果懷孕期間誤服該藥，還會影響胎兒的發育，所以這類藥品服用需要在正規醫院的醫生指導下服用，切勿跟風服用。