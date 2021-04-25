吊臂下路過！台缺工地風險教育　彭啟明：換幾個交通部長都沒用

▲彭啟明：台灣真的非常需要加強工地安危的風險教育。（圖／（Pixabay））



實習記者周依儒／綜合報導

台鐵近日工安事故頻傳，先是本月2日工程車砸落太魯閣號釀49死，昨（24）日又發生工人闖越月台遭太魯閣號撞擊的事故，而兩者剛好都和施工有關。天氣風險公司總經理彭啟明日前就在臉書發文表示，台灣真的非常需要加強工地安危的風險教育，不然就算換幾個交通部長都沒用。

彭啟明在臉書粉專《氣象達人彭啟明》上發文表示，每次他經過吊車旁邊都會特別注意距離，如果可以甚至會多繞路避開施工路口，為的就是害怕突然掉下來自己可以避免意外，但他卻看到很多人完全不怕直接從鋼筋籠旁邊通過。

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彭啟明指出，10年前在日本看過吊車都會先裝緊急地震速報，在那幾秒內立即把懸臂固定好，以策安全，就算推出速報產品也是先給公眾安全場域用，而不是先推送到民眾手機，和台灣完全相反。

他表示，自己問過許多工程界朋友，皆說台灣幾乎不用這種速報產品，「工地維安也要看現場的人有風險意識，有規定，但執行又是另一件事，甚至有幾次我遇到行人都可以在正在施工吊車的迴旋臂下經過。」

▲彭啟明呼籲一定要加強工地風險教育。（圖／記者許展溢攝）



彭啟明無奈表示，日本的地震和台灣一樣多，完全可以理解他們的高規格，就連歐美這種少地震的國家施工時封鎖區域都很大，但為何就台灣的總是這麼簡易？的確封鎖區域越大會造成民眾不便、引來民怨，「如同太魯閣號如果經過工地，流程規定必須減速，但換來誤點，但安全性提高。」

最後，彭啟明也呼籲，「工地的安維更是重要，這種風險教育台灣真的很需要，當然這樣會讓程序複雜及成本增高，但和人命相比，孰輕孰重？」這樣的風險教育真的要勞煩工程專家們努力，不然就算換幾個交通部長，災難仍舊每隔幾年就會發生一次。