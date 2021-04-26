帶天竺鼠搭車有機會　交通部要台鐵、高鐵檢討寵物乘車規定

▲民眾提議開放可以攜帶天竺鼠搭雙鐵，交通部回應已責請雙鐵檢討評估。（圖／取自免費圖庫pixabay ）

記者賴文萱／台北報導

越來越多人喜歡飼養天竺鼠當寵物，但現行台鐵、高鐵規定卻不允許攜帶天竺鼠搭車，讓許多想帶天竺鼠出外遊玩或返鄉團聚的飼主很傷腦筋。有民眾在國家發展委員會公共政策網路參與平臺發起提議，希望雙鐵能重新評估開放可能，對此，交通部表示，已責請台鐵局、台灣高鐵公司檢討旅客攜帶寵物乘車規定。

提議者RONEY指出，台鐵與高鐵目前規定能攜帶的寵物為犬、貓、龜、兔、魚蝦類等寵物，這讓許多想帶天竺鼠出外遊玩或返鄉團聚的飼主十分傷腦筋，往往只能請親友代為照顧或送到旅館寄宿。但天竺鼠生性乖巧不躁動，若不受到驚嚇並不會發出太大聲音影響他人；因為體型較大，只要籠子關好就不會有逃脫的可能性。

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天竺鼠的習性與兔子更為相近，且在生物學分類是屬於豚鼠，和一般常見的鼠不同。RONEY表示，對鼠有偏見的民眾或許認為所有鼠類易帶有病毒，但比起整天在室外活動的人類，長時間待在家中的天竺鼠得到病毒的機率其實很低，且天竺鼠幾乎沒有主動攻擊人類案例，對旅客來說並無危險性，希望雙鐵可以重新評估天竺鼠上台鐵、高鐵的可能性。

▲天竺鼠。（圖／取自免費圖庫pixabay ）

對此，交通部經查鐵路運送規則第23條第1項規定：「旅客不得將危險物品、靈柩、屍體、未經鐵路機構許可之動物及對旅客、鐵路有危害或騷擾之虞之物品攜入車內。但警犬、導盲犬及專業訓練人員於執行訓練時所帶同之導盲幼犬，不在此限。」，同規則第73條第1項規定：「鐵路機構應依本規則規定訂定旅客、包裹及貨物運送契約，報請交通部備查後公告實施；變更時亦同。」。

交通部也次查現行台鐵、高鐵旅客運送契約已有旅客攜帶寵物乘車相關規定，針對開放天竺鼠乘車事宜，已責請台鐵局、鐵道局督導台灣高鐵公司綜合考量車廂空間、安全與公共衛生、其他旅客權益等併為檢討研議。倘有涉及各該旅客運送契約修正，再依鐵路運送規則第73條規定報請交通部備查後公告實施。

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