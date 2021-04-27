　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

直擊韓國瑜出席北市私人餐會　「3大前提」有望參選黨主席

▲▼韓國瑜卸下市長身分後，近期投身公益推出「韓先生來敲門」系列影片，傾聽台灣基層的聲音。（圖／翻攝韓國瑜臉書）

▲藍營內力拱韓國瑜出馬角逐黨魁的聲浪不斷。

圖文／鏡週刊

國民黨主席7月改選，目前僅現任黨魁江啟臣宣布角逐連任，其餘潛在人選均未表態，氣氛異常詭譎。本刊調查，被視為選戰最大變數的前高雄市長韓國瑜，近日積極拜會各方人士，為參選黨魁投石問路，日前本刊更直擊，韓出席一場私人餐會，面對與會者力拱他參選黨主席，並未表現出迴避的態度。不過，據了解，昔日挺韓的地方要角，對是否挺韓參選黨魁，態度趨於保守、觀望，加上韓妻李佳芬堅決反對，韓參選黨主席仍缺臨門一腳。

韓國瑜出馬角逐黨魁的呼聲不斷，本刊4月初直擊，韓與前立委孫大千、謝國樑等友人在北市信義路上一家川菜餐廳聚會，韓於這場未公開的餐會上，頻頻舉杯向眾人敬酒，席間有人力拱他再戰黨魁，韓都堆起笑臉拱手稱謝，也談及近日展開的公益之旅，與去年面對同樣的話題總是不斷推辭，態度明顯已有改變。

▼挺韓人士認為，即便韓國瑜尚未表態是否參選黨魁，他在黨內的聲量仍高於朱立倫等人。

挺韓人士認為，即便韓國瑜尚未表態是否參選黨魁，他在黨內的聲量仍高於朱立倫（圖）等人。

不過，雖然勸進韓的聲浪不斷，但韓國瑜參選主席仍缺臨門一腳，尤其夫人李佳芬更是扮演關鍵的角色。親韓人士透露，地方派系及韓家人是否支持，會是韓最後能否參選黨魁的關鍵，另外，「要選就一定要選上」，也是韓評估是否參選的重點，因韓的政治之路已禁不起再次挫敗，必須符合此3大前提才可能出場。


更多鏡週刊報導
【韓選黨魁欠一腳1】杯觥交錯測水溫　直擊韓國瑜同桌黨內大咖
【韓選黨魁欠一腳2】韓國瑜參選最大關鍵　李佳芬態度曝光
【韓選黨魁欠一腳3】中南部兩要角觀望　挺韓大軍就等穿雲箭

ET快訊
快訊／再增1例本土！　華航機師老婆確診
LIVE／台科大全校改遠距教學　指揮中心最新說明
黑衣人闖砸松山分局！分局長「隱瞞真相」　警政署長怒拔官
柔道腦死童「單親媽」首現身！淚幫舅舅平反：他就像孩子的爸
升級iOS 14.5能讓舊iPhone變快嗎？　實測出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

謝長廷「外交泡泡」返台備詢？　外交部：不適用

「看謝長廷不爽才想視訊質詢」　鄭運鵬反擊國民黨見不得台日友好

快訊／黑衣人砸松山分局影片被人為刪除　分局長林志誠遭調職

侯友宜緊盯台鐵邊坡施工進度　下令交通局鎖定新北轄內4處

周杰倫被香港賺131萬　民進黨修正《文獎條例》打造另一座護國神山

李貴敏轟謝長廷「討日本歡心」：不在乎台灣人民的健康與安全

民調93.88％認為謝長廷失職　國民黨轟：領百萬年薪吃裡扒外

彰化蓋2千戶社宅「結合長照+幼托」　首座「學士安居」中央投入12.5億

謝長廷竄改貼文被抓包！國民黨譏：眾叛親離的日本民族英雄

「7年前馬英九封存核四」　民進黨：國民黨卻無視萬年無解核廢料

LuLu點名惹！阿KEN尿遁啊人勒XD　學焦凡凡怪動作..擔心：婁峻碩有回家嗎

2女拒檢「來回衝撞警」遭開2槍　女乘客中彈亡...母質疑：執法過當

73歲尹汝貞《夢想之地》奪奧斯卡！　一上台問布萊德彼特：我們拍片時你在哪？

小甜甜老公終於露臉！　陽光長相曝光...她公開超閃告白片

蔡依林拋彩蛋加碼唱「抖音神曲」　淘氣要男女粉分開尖叫...全場感人大合唱

美國男錄下「接女友下班的樣子」 一秒看懂心情！超甜畫面被閃瞎

玖壹壹《嘻哈庄腳情》只能自己唱惹　健志CUE春風SOLO..立刻挨打XD

屁孩賣K他命被抓竟打斷警鼻骨！4友送餐遭拒「飆5字經」被壓制

台北「廢墟套房」月租1萬1千元！　房東曝原因：提醒新租客愛護房間

蔡依林合體「周天王」甜唱雙J定情曲　周興哲「露胸肌」撩：我心跳超快要不要碰！

謝長廷「外交泡泡」返台備詢？　外交部：不適用

「看謝長廷不爽才想視訊質詢」　鄭運鵬反擊國民黨見不得台日友好

快訊／黑衣人砸松山分局影片被人為刪除　分局長林志誠遭調職

侯友宜緊盯台鐵邊坡施工進度　下令交通局鎖定新北轄內4處

周杰倫被香港賺131萬　民進黨修正《文獎條例》打造另一座護國神山

李貴敏轟謝長廷「討日本歡心」：不在乎台灣人民的健康與安全

民調93.88％認為謝長廷失職　國民黨轟：領百萬年薪吃裡扒外

彰化蓋2千戶社宅「結合長照+幼托」　首座「學士安居」中央投入12.5億

謝長廷竄改貼文被抓包！國民黨譏：眾叛親離的日本民族英雄

「7年前馬英九封存核四」　民進黨：國民黨卻無視萬年無解核廢料

台北現存最老百貨「打掉重蓋」　徐旭東考慮1個月准了

「Q版侏儸紀公園」復活了！中和恐龍園區大翻新　粉紅龍露牙超萌

台東遊艇遭浪襲翻覆　2人落海「頭腳受傷」海巡動員救援

快訊／華航擴大採檢1272名機師！　6人血清抗體陽性

台中7歲柔道童腦壓下降！爸「每天只能見2小時」：期待你一直進步

快訊／華航染疫再增1例本土！飛澳洲確診機師又見家人染疫

柯震東爆「超跑載王柏傑前女友」戀上網紅　現身親回感情狀態

直接放模型參加上海車展？大陸電動車被踢爆沒懸吊、沒煞車

古林睿煬對決徐若熙　運彩開盤看好統一勝味全

謝長廷「外交泡泡」返台備詢？　外交部：不適用

政治熱門新聞

糗了！謝長廷被抓包偷改貼文

黃珊珊批陳時中「太離譜」

直擊韓國瑜出席私人餐會　「3大前提」有望參選黨主席

柯文哲批陳時中：蒙著頭作戰能贏嗎？

台星旅遊泡泡？外交部：尚無具體結論

謝長廷：立法院公文一來就會回台備詢

防疫資訊不透明！柯文哲：蒙頭作戰能贏嗎？

柯文哲再批陳時中：時間久了會有突破口

謝長廷求償百萬敗訴！羅智強：告慰外交官蘇啟誠在天之靈

因應少子女化　蘇貞昌：擬擴大不孕補助對象

王鴻薇30年後重披婚紗　立委大讚：永遠是最美的新娘

民調93.88％認謝長廷失職　藍：領百萬年薪吃裡扒外

快訊／黑衣人砸松山分局影片被人為刪除　分局長林志誠遭調職

顏寬恒：減肥失敗就發2千份雞排

更多熱門

相關新聞

電動機車換購懶人包最高省2.4萬　「政府鐵了心發展」

電動機車換購懶人包最高省2.4萬　「政府鐵了心發展」

慘淡一整年的電動機車，近日因中央地方補助出爐，詢問度激增。本刊調查，今年不論購買新車或汰舊換新通通享優惠，但中央發下萬元大紅包並非人人有獎，各地方政府加碼補助不同調，對電動機車購車族最友善的城市換人當。

無實權無改革「江主席」

無實權無改革「江主席」

台積電、聯發科太貴先別碰！　達人點名優先存這10檔

台積電、聯發科太貴先別碰！　達人點名優先存這10檔

「台股大盤正往泡沫化趨勢」　出現2警訊別貿然進場

「台股大盤正往泡沫化趨勢」　出現2警訊別貿然進場

做27年被解僱　亞航員工勝訴！竟被調去屏東洗飛機

做27年被解僱　亞航員工勝訴！竟被調去屏東洗飛機

關鍵字：

鏡週刊韓國瑜江啟臣

讀者迴響

熱門新聞

李光洙宣布退出11年《RM》！

奧迪女「死者要我拒檢」　母：為何第二槍朝駕駛座

快訊／台科大急宣布：即日起採遠距教學

中橫2男1女陳屍車內！「事發前5天對話」曝光

台北市「160元吃到飽」！地點曝光掀暴動

台灣女網紅「溫泉水煮雞翅」　星國網友傻眼

嘉義「花旗木祕境」爆紅　地主忍痛砍樹

尖叫！蔡依林爆炸合體「周天王」　甜蜜飆唱定情曲...全場瘋了

最新梅雨報到時間曝光　災害預報士喊Yes：大致底定

法國媒體讚爆台灣　她來台傻眼：差那麼多

江宏傑向福原愛提離婚！律師揭主要目的

利路修機場遭推擠　暴動中「淡定自拍」網服了

木桌見完整狗臉　空洞眼神混二哈

朋友聚餐4人搶著買單　最後沒人付錢

小A辣老家「3棟大宅260坪」！揭地主身分

更多

最夯影音

更多
LuLu點名惹！阿KEN尿遁啊人勒XD　學焦凡凡怪動作..擔心：婁峻碩有回家嗎

LuLu點名惹！阿KEN尿遁啊人勒XD　學焦凡凡怪動作..擔心：婁峻碩有回家嗎
2女拒檢「來回衝撞警」遭開2槍　女乘客中彈亡...母質疑：執法過當

2女拒檢「來回衝撞警」遭開2槍　女乘客中彈亡...母質疑：執法過當

73歲尹汝貞《夢想之地》奪奧斯卡！　一上台問布萊德彼特：我們拍片時你在哪？

73歲尹汝貞《夢想之地》奪奧斯卡！　一上台問布萊德彼特：我們拍片時你在哪？

小甜甜老公終於露臉！　陽光長相曝光...她公開超閃告白片

小甜甜老公終於露臉！　陽光長相曝光...她公開超閃告白片

蔡依林拋彩蛋加碼唱「抖音神曲」　淘氣要男女粉分開尖叫...全場感人大合唱

蔡依林拋彩蛋加碼唱「抖音神曲」　淘氣要男女粉分開尖叫...全場感人大合唱

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面