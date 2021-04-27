直擊韓國瑜出席北市私人餐會　「3大前提」有望參選黨主席

▲藍營內力拱韓國瑜出馬角逐黨魁的聲浪不斷。



圖文／鏡週刊

國民黨主席7月改選，目前僅現任黨魁江啟臣宣布角逐連任，其餘潛在人選均未表態，氣氛異常詭譎。本刊調查，被視為選戰最大變數的前高雄市長韓國瑜，近日積極拜會各方人士，為參選黨魁投石問路，日前本刊更直擊，韓出席一場私人餐會，面對與會者力拱他參選黨主席，並未表現出迴避的態度。不過，據了解，昔日挺韓的地方要角，對是否挺韓參選黨魁，態度趨於保守、觀望，加上韓妻李佳芬堅決反對，韓參選黨主席仍缺臨門一腳。

韓國瑜出馬角逐黨魁的呼聲不斷，本刊4月初直擊，韓與前立委孫大千、謝國樑等友人在北市信義路上一家川菜餐廳聚會，韓於這場未公開的餐會上，頻頻舉杯向眾人敬酒，席間有人力拱他再戰黨魁，韓都堆起笑臉拱手稱謝，也談及近日展開的公益之旅，與去年面對同樣的話題總是不斷推辭，態度明顯已有改變。

▼挺韓人士認為，即便韓國瑜尚未表態是否參選黨魁，他在黨內的聲量仍高於朱立倫等人。



不過，雖然勸進韓的聲浪不斷，但韓國瑜參選主席仍缺臨門一腳，尤其夫人李佳芬更是扮演關鍵的角色。親韓人士透露，地方派系及韓家人是否支持，會是韓最後能否參選黨魁的關鍵，另外，「要選就一定要選上」，也是韓評估是否參選的重點，因韓的政治之路已禁不起再次挫敗，必須符合此3大前提才可能出場。



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