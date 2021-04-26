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國內防疫成功　鹿鳴桃花林「台9線良心店」重新開張

▲▼ 鹿鳴桃花林「台9線良心店」重新開張。（圖／│鹿鳴酒店提供，下同）

▲▼ 鹿鳴桃花林「台9線良心店」重新開張。（圖／鹿鳴酒店提供，下同）

記者楊漢聲／台東報導

曾經轟動一時的台東縣鹿鳴溫泉酒店「鹿鳴桃花林台9線良心店」即日起重新開張，基於防疫，營業時段內將增派員工顧店，也請消費者配合量體溫、戴口罩；同時今年也新增網路預訂，讓更多消費者有機會品嘗平價且好吃的戚風蛋糕。

鹿鳴酒店曾開辦「良心商店」，販售6吋大各種口味的戚風蛋糕及馬卡龍等甜點及餅乾等，每包50元，無人顧店，全憑消費者自己投幣，自取商品而風靡之時，儘管年虧損近20萬元，因相信社會上善的力量，飯店堅持經營良心商店，直到去年四月因顧慮消費者自開冰箱觸摸商品，間接成為新冠疫情傳播的破口，才暫停良心商店營運。

▲▼ 鹿鳴桃花林「台9線良心店」重新開張。（圖／│鹿鳴酒店提供，下同）

由於國內防疫成功，鹿鳴良心商店決定重新開張營運，讓路過的遊客及地方民眾有機會品嘗鹿鳴溫泉酒店的特色蛋糕，不過，也是為了防疫，營業時段將派員工顧店，並請消費者須配合量體溫、戴口罩。鹿鳴戚風蛋糕備受消費者好評，良心商店一開放被隨即秒殺，今天（4月26日）上下午兩時段各20個戚風蛋糕，一分鐘左右就被排隊民眾搶光，有人專程從台東市區相約來買蛋糕，還有人下午一點不到就來鹿鳴欣賞花旗木花海，一待就是三個多小時，就為買戚風蛋糕回家當點心或當早餐。

五年前，鹿鳴溫泉酒店在飯店臨省道台九線四維路段旁一處涼亭改裝成「良心商店」，不到5坪的空間裡，僅簡單擺放一台透明三層冰箱，因無店員，全憑民眾良心投錢，最多曾一個月賣出1551個蛋糕，但當月回收才6萬6377元，虧損約1萬1173元。過去鹿鳴良心商店每月都虧損，曾有過冰箱被搬空，零錢箱卻沒半枚硬幣，也曾收到電動遊戲機代幣，直到去年4月，為怕民眾自取商品的過程，間接成為新冠疫情傳播管道，才暫停良心商店營運，現因國內防疫有功，再度開放。

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