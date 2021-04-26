印度燒屍煉獄！德里宣布18歲以上「免費接種」　急購1340萬劑疫苗

▲印度死於新冠肺炎病患暴增，火葬場日以繼夜進行火化作業。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

印度德里首席部長克里瓦爾（Arvind Kejriwal）於26日宣布，當局已經批准購買1340萬劑疫苗，並將從5月1日開始免費為18歲以上的公民接種新冠疫苗。然而，這僅限於德里公立醫院，在私立醫院接種者仍須自費。

根據新德里電視台報導，克里瓦爾26日表示，德里5月1日開始將在公立醫院為18歲以上的民眾免費接種疫苗，德里當局目前已經批准購買1340萬劑，「我們將努力確保加快疫苗購買，並盡提供人們施打。」報導稱，但前往私立醫院接種者仍須自費。此外，克里瓦爾也呼籲藥廠降低疫苗價格至每劑150盧比（約新台幣56元）。

克里瓦爾說，一家疫苗製造商將以每劑400盧比（約新台幣149元）的價格向邦政府提供疫苗，另一家則是600盧比（約新台幣224元），但兩家廠商卻都為中央政府保留維持每劑150盧比的價格，「我呼籲降低疫苗價格，你有一輩子的時間賺錢，但在疫情肆虐的現況之下，並不是賺錢的時機。」對此，印度衛生部長否認了中央比各邦以更低價獲取疫苗的說法。

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