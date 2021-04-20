家用水來自哪座水庫？　懶人包教你「查限水情況、水源在哪」

▲據今日數據顯示，翡翠水庫蓄水率有達72.2%。（圖／翡管局）

記者周亭瑋／綜合報導

水情持續拉警報，中部包括苗栗、台中及北彰化，更實施「供5停2」分區限水措施；就有人好奇，主要供應彰化用水的湖山水庫，明明蓄水率達38%，為何還有部分區域被限水？事實上，全台約20座主力水庫，有3分之1負責多區域供水；換言之，並非蓋在哪就專供該縣市使用。

「供5停2」縣市的供水來源？

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●苗栗地區

永和山水庫：本日（4月20日）蓄水率5.8%

鯉魚潭水庫：6.7%

▲苗栗分區輪流供水計畫圖，點圖放大。（圖／經濟部水利署）

●台中地區

德基水庫：3.5%

鯉魚潭水庫

▲台中分區輪流供水計畫圖，點圖放大。（圖／經濟部水利署）

●北彰化地區

鯉魚潭水庫

▲北彰化分區輪流供水計畫圖，點圖放大。（圖／經濟部水利署）

家裡限水情況怎麼看？

若想查詢地區水庫的停水時間及相關資訊，可利用台灣自來水公司的「停水公告查詢系統」查看，目前僅有嘉義市是呈現綠色圖示，表示區域供水正常，其他縣市均有部分地區停水或降壓的情況。

點開欲查詢地區後，會出現詳細的停水或降壓區域（路段地址）、期間、原因；同時，也附有區處、廠所、及聯絡電話等。

▲停水公告查詢系統。（圖／翻攝自台灣自來水公司）

台灣各地水庫即時水情從哪看？

如果想了解各地水庫的即時情況，包括蓄水量（率）、水量下降狀況、預估剩餘天數等，可透過「台灣水庫即時水情」網頁查看。

從本日數據顯示，低於蓄水率低於10%的水庫幾乎落在中部，包括永和山水庫5.8%、寶山第二水庫6.2%、明德水庫9.8%、鯉魚潭水庫6.8%、德基水庫3.5%；而南部白河水庫的蓄水率依舊為0。

▲眼看水情吃緊，經濟部忙著找尋水源，民間業者也主動互助。（資料照／記者鄧木卿攝）

自家用水主要來自哪座水庫及水源呢？

想知道家裡用水是來自哪個水庫，可以從水費帳單中，找到屬於台灣自來水公司哪一區管理處負責，再Google填入關鍵字，便可進一步查找給水廠及源頭水庫。

此外，也可透過經濟部水利署的「北區水資源局」、「中區水資源局」及「南區水資源局」查看。

▲新山水庫供應20多萬戶用水。（圖／經濟部水利署）

以北區水資源局資料為例，新山淨水場主要供水區有基隆市的安樂、中山、仁愛、信義、中正、七堵、新北市汐止市；進一步Google搜尋「新山淨水場」，就能查到它屬於台灣自然水公司的「第一區管理處」，從網站資料顯示，其水源來自基隆河地面水及新山水庫。