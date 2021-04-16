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「共匪同路人」建翡翠水庫？　官方碑文揭：他曾被攻訐陰謀水洗台北

▲▼翡翠水庫。（圖／翡管局）

▲翡翠水庫每日北水南送81萬噸，蓄水量仍豐沛。（圖／翡管局）

記者邱晟軒／綜合報導

台灣面臨50多年來最嚴重旱災，多座水庫水情告急。而大台北的翡翠水庫蓄水率則還有74.1%，即使每天北水南送81萬噸，估算未來3個月仍有豐沛蓄水量。對此，網路上出現「蓋翡翠水庫功勞歸誰」的討論文章。其實，從民國95年揭牌的翡翠水庫20周年紀念碑文上，即清楚載明民眾應感念的人，是一個「共匪同路人」。

近日有網友在批踢踢八卦版上問卦，「護國神庫」翡翠水庫若晚個30年後蓋應會變核四第二，然後蓋到一半反對停工，當初蓋翡翠水庫到底算是誰的功勞？貼文一出，引起不少網友討論。有人說，「林洋港當初提計畫時被罵超難聽你不知道？」、「當時是林洋港決定，李登輝市長執行的」。

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根據我們調查發現，從翡翠水庫20周年紀念碑文上就能清楚看到文字記載，林洋港於民國66年台北市長任內，為解決市民枯旱缺水之苦，決心興建了翡翠水庫。

▲▼ 。（圖／翡管局）

▲翡翠水庫成立20周年紀念碑文。（圖／翡管局）

碑文紀錄載明，水庫興建之初，因壩址距北市僅30公里，遭逢極大反對聲浪，水庫萬一於戰爭時遭受攻擊或地震時大壩受損潰堤，將立即危害市民安全；甚至認為有人誣陷林洋港是「共匪同路人」以「陰謀水洗台北」。

碑文寫道，靠著林洋港高瞻遠矚，早有定見，力排眾議，堅持興建，乃獲當時行政院院長蔣經國先生之支持，並歷經林洋港、李登輝、邵恩新先生、楊金欉先生及許水德先生等五位市長之接續努力而完成。

碑文最後載明稱，僅將翡翠水庫與興建緣起敘明，使民眾參訪水庫之際，感懷洋港先生「興建水庫、造福人群」之睿智決策，及諸位市長後續之戮力執行，特立此碑，永誌不忘。

關於碑文出現對林洋港是「共匪同路人」、「陰謀水洗台北」的文字描繪，翡翠水庫管理局對此回應，當年社會上確實存在過這樣的聲音，因此，興建水庫的過程中受到了很多阻礙，但林洋港堅持興建下，才能夠有今天的翡翠水庫。

民國72年，時任內政部長的林洋港(左4)巡視崇德工業區。(圖／翻攝自台灣國家公園典藏人物誌)

▲時任內政部長林洋港下鄉視察。（圖／翻攝自台灣國家公園典藏人物誌）

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