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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

南京東路改名成「文哲大道」？　北市民政局長：還不錯！房價不會跌

▲▼2021台灣民眾黨黨代表共識營暨第一次臨時黨代表大會,柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市長柯文哲日前提及道路正名，引發外界熱議。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲日前成立新粉專「台灣阿北-柯文哲」，首集就談北市道路正名，引發外界熱議。台北市議員李柏毅提及，若「南京東路」改成「文哲大道」，房價會跌還是升？台北市民政局長藍世聰認為，「還不錯，如果市長不是柯文哲，那文哲大道還不錯。」

李柏毅26日於台北市議會民政部門質詢時提及，換路名得換門牌，柯文哲日前在粉專提出想改路名的影片，其改名原因為何？藍世聰回應，自己不曉得粉絲專頁提及的內容，不過柯文哲過去常常說台北市街道混亂，讓觀光客來台北覓址不太容易，認為台北市道路路名缺少台北跟台灣特色。

▲國民黨台北市議員李柏毅。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨台北市議員李柏毅。（資料圖／記者林敬旻攝）

李柏毅舉例，北市一棟知名大樓應以健康路為門牌，但改以敦化北路為門牌，這是為什麼？藍世聰回應，因為敦化北路較能反映出比健康路更高的房價，所以才選擇敦化北路。

李柏毅表示，大部分民眾在乎的是路的價值，而非道路名字，然而政治人物是不是不在乎路的價值，而是在乎意識形態？若南京東路改成「文哲大道」，那房價會跌還是升？藍世聰則說，「文哲不錯。如果市長不是柯文哲，我覺得文哲大道不錯。」自己覺得房價不會跌，因為看道路價值的話，用什麼名字都沒問題。

李柏毅提及，可是很多人只認得名字，不知道道路價值，例如忠孝東路一段與七段差很多，但別人聽到是忠孝東路就覺得是好的，建議市府要改一條道路名稱看看，並調查周邊民眾的反應，畢竟市長不能隨便講講一些做不到的事情，必須要有利潤基礎與民眾認可，既然現在柯文哲已經講出來了，就要看民意民調，不要只是講講。

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