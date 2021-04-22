蔡正元要柯文哲改名「木可文析口」　不只去中化把台灣再度皇民化

▲柯文哲。（圖／記者李毓康攝）



記者蔡文鈴／台北報導

台北市長柯文哲認為，北市路名有大多取自中國省份名稱，因此拋出路名正名運動，希望能凸顯台灣主體性。對此，前立委蔡正元建議柯文哲不如去中文化，把台灣再度皇民化，還可以把自己的名字改成「木可文析口」。

蔡正元表示，柯文哲改路名是搞文革，真的很有毛澤東的fu，老毛搞文革改了一大堆路名、店名，現在還剩多少只有天曉得，而柯文哲大概覺得，民進黨去中國化不夠道地，要證明柯黨比民進黨更墨綠，乾脆主張學文革搞去中化，徹底改路名、地名、店名。

蔡正元認為，在柯文哲眼中，以後沒有中山北路 、敦化南路，更不可以有中正區、大同區，也不可以有四川菜館，黃珊珊也不是來自湖南湘潭，台北市的街道名稱最好改成，明治北路、天皇南路、東京街、湖南湘菜館要改成沙西米餐館。

蔡正元也建議柯文哲，不如改名叫「木可文析口」，甚至柯文哲也不要這麼費力，應該釜底抽薪，若要去中國化不如去中文化，把台灣再度皇民化，不准講寫中文，全面講寫日文，這樣不就徹底去中化了嗎？

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