新竹市街頭有彩蛋　竹女前紅綠燈...小綠人穿裙紮馬尾

▲近日新竹女中旁小綠人化身女學生，「紮起馬尾，身穿裙裝」。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

街頭常見「小綠人」紅綠燈，都是以中性形象現身，近日新竹女中旁小綠人化身女學生，「紮起馬尾，身穿裙裝」。新竹市政府埋下「彩蛋」在社群平台引發話題，更變成學生拍照熱點。新竹市長林智堅表示，市府正盤點全市校園周邊安全措施，也將持續有各項彩蛋，敬請市民期待，透過創意號誌導入，加深學生道路安全觀念。

林智堅表示，創意號誌讓學生有更正確交通安全觀念，新竹市政府目前盤點校園周邊交通設施，未來研擬設置更多創意號誌，從日常環境中提升交通安全教育，並維護學生安全，另外，為避免學生與車爭道，有更舒適上下學步道，新竹市府已投入逾1.5億推動14處通學步道。

林智堅說，各項公共建設都請建築師發揮巧思，盼讓民眾發現趣味，更願意停留使用，例如，三民路隆恩圳路燈就是風鈴狀、蘑菇狀。此次交通處突破框架，連號誌都玩出新花樣，市府辦理各項公共事務時都應發揮創意。

交通處倪茂榮處長表示，其實女性小綠人是交通處同仁在做天空纜線下地工程時「突發奇想」，希望讓民眾在公共空間中找到趣味，連號誌都玩出新花樣，未來交通處將持續「埋彩蛋」，讓用路人耳目一新。

新竹市府提醒，新竹市力推步行城市計畫，自9 月起更配合中央加強路口執法，盼用路人務必遵守「汽機車路口慢看停」、「行人大步向前行」原則，未停讓行人最高也將開罰3600元。針對竹市十大易肇事路口，以及市區熱點路口，加強取締開罰，至今已開罰7千多案件。

新竹市政府呼籲，汽機車駕駛遵守「慢看停」原則，禮讓行人，依據「道路交通管理處罰條例」，若「汽機車不停讓行人」最高罰3600元、「車輛轉向不暫停讓行人優先通行」最高罰5400元、「汽機車闖紅燈」最高開罰5400及「紅燈右轉」最高開罰1800元。另外，行人也需注意，若「行人未依規行走行人穿越道」「行人未依標誌、標線、號誌指示或不遵守警察手勢指揮穿越道路」，可開罰300元。