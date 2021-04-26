印度新冠家屬扛「氧氣鋼瓶排8小時」...打氣站恐成新傳播熱點！

▲新冠患者的家屬為了取得氧氣，在打氣站前排好個小時的隊。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

印度疫情狂燒，26日新增35.2萬例確診、2812死，而這也是印度連續第5天改寫全球單日新高紀錄。由於確診患者數大量增加，醫療資源也陷入極度緊繃，其中氧氣資源更是嚴重短缺，許多病患甚至因為分配不到醫院提供的氧氣，因而病逝。許多病患家屬只能自費購買氧氣瓶並補充氧氣，甚至還得排上好幾個小時的隊。然而就有一名教授提出憂慮表示，這些聚集排隊人潮的打氣站恐怕將成為下一個傳播熱點。

▲▼印度醫療資源陷入緊繃。（圖／路透）



印度疫情持續升溫，26日新增35.2萬例確診。事實上，印度已經連續5天單日新增超過30萬例，就連專家也悲觀預測此波疫情的高峰還未到達，屆時單日新增可能就會突破50萬例。當地的醫療系統早已無法負荷大量的病患，有醫院更是無法收治新的患者。不僅如此，目前氧氣資源極度匱乏，有些人即使入院接受治療也無法分配到醫院提供的氧氣。

根據《印度報》報導，北方邦一名社會學副教授普拉尚特（Prashant Trivedi)）的母親、妻子以及女兒都染上了新冠肺炎，並在家隔離。而他為了家人更是頂著烈日扛著氧氣瓶在打氣站排了8個小時的隊，才成功在氧氣瓶內補充氧氣。但令普拉尚特感到震驚的是，這些來排隊打氣、購買氧氣的全是家中有新冠患者的民眾，然而在打氣站裡，大家卻長時間群聚且沒有保持社交距離，「我自己也在想，我到這裡買氧氣，是不是在冒險。」

印度目前有成千上萬的人和普拉尚特一樣拚了命地為他們的親人尋找一切可用的氧氣資源，儘管這些氧氣非常「昂貴」。據悉，一個空的氧氣鋼瓶要價4.5萬盧比（約新台幣1.6萬元），裝滿氧氣的鋼瓶要7萬盧比（約新台幣2.6萬元），而如果是要在空瓶中補充氧氣則需要500至600盧比（約新台幣186至224元）。不僅如此，由於人潮擁擠，還需要再打氣站前排好幾個小時的隊。

儘管當地政府已經介入協助氧氣供給與調度，加緊增產氧氣，並派出軍機與火車從印度各地區以及國外將氧氣運至各大城市，但醫療資源仍然相當緊繃，趕不上感染人數的暴增速度。事實上，目前新德里各醫院每日需要的氧氣量至少要700噸，然而政府分配下來的卻只有480噸，嚴重不足。

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