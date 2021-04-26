菅義偉上任7個月來首場中央補選　執政黨自民黨3戰全敗

▲日本首相菅義偉所屬的執政黨自民黨，在最新一輪補選中大敗。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者楊明珠東京25日專電

日本今天舉行3場中央級國會議員補選投開票，被視為今年秋天前將舉行的眾議院大選前哨戰，結果執政黨自由民主黨3場選舉全敗，勢必影響菅義偉政府的執政。

這3場選舉對去年9月中旬上台執政的菅義偉政府來說，是首場中央級國會議員選舉補選。

分別是伴隨2019年參議院選舉賄選遭判有罪定讞的河井案里當選無效，造成參議員廣島選區補選；前國土交通大臣羽田雄一郎確診2019冠狀病毒疾病（COVID- 19）死亡，造成參議員長野選舉區的補選；前農林水產大臣吉川貴盛涉收賄遭起訴請辭議員，造成眾議員北海道第2選區的補選。

在參議員的兩場補選，都是朝野對決的態勢；但在眾議員補選部分，自民黨決定「不戰敗」，未提名人選角逐。

今晚投票結果，參議員廣島選區的補選，在野黨合作（立憲民主黨、國民民主、社會民主黨推薦）推出45歲的新人、前電視台女主播宮口治子勝選。

宮口擊敗由執政黨自民黨提名、聯合執政黨的公明黨推薦的39歲新人、前經濟產業省官僚西田英範等5名候選人。選戰的焦點是「政治與金錢」。

參議員長野選舉區的補選，立憲民主黨提名的新人、51歲的羽田次郎（共產、國民、社民黨推薦）勝選。羽田次郎是羽田雄一郎的胞弟，他擊敗自民黨提名的59 歲的前眾議員小松裕（公明黨推薦）等2名候選人。

眾議員北海道第2選區的補選，由在野黨合力推出立憲民主黨籍62歲的前眾議員松木謙公（國民民主黨、社會民主黨、共產黨北海道委員會推薦），結果松木擊敗維新會的新人候選人等5人，重返眾議院。

這3場中央級國會議員選舉，執政黨自民黨方面原本希望「至少奪一勝」，期待在自民黨支持者較多的廣島獲勝，結果全敗，重創自民黨，將影響菅政府的執政。