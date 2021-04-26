快訊／謝長廷曝台灣核廢水排入海　原能會鬆口「符合國際規範」

▲行政院原子能委員會輻射防護處處長劉文熙。（圖／記者李毓康攝）

記者楊蕓／台北報導

日本政府決議2年後將稀釋過的福島核廢水排入太平洋，引發周邊國家不滿，我駐日代表謝長廷稱「台灣三座核能電廠的廢水也是排放入海」，對此，原能會輻射防護處長劉文熙受訪時說，大部分的氚無法被過濾吸附，一定要排放到廠外，他強調，所有核能電廠都要遵循排放限量規範，在符合限量的前提下可以排入海洋，這是國際規範。

駐日代表謝長廷稱台灣核電廠也把含氚的核廢水排入海內，遭國民黨指控假消息，但他提出證據指出，我核二廠廢水含有的放射元素物質含量。此外，他25日再加碼舉證，點出清華大學原科院院長李敏的說法，證明台灣核能廠，確實把「氚水」排入海中。

立法院內政委員會26日排定海委會、原能會、經濟部等相關單位針對「日本擬排放福島核廢污水對國家海域環境安全之影響」進行專題報告，並備質詢。

對於台灣核電廠有無排核廢水入海，劉文熙表示，核能電廠在運轉、維修過程中，難免會產生放射性廢水，盡可能把放射性物質吸附之後，會在廠內做處理，至於大部分的氚無法被過濾吸附，一定要排放到廠外。

劉文熙強調，所有核能電廠都要遵循排放限量規範，在符合限量的前提下可以排入海洋，這是國際規範。

劉文熙表示，日本排放的核廢水屬於事故後大量排放，排放前當然會做一些處理，但目前還沒看到他們計劃，但性質上來源是不一樣的。

對於謝長廷指原能會是行政公職單位「也許顧忌比較多，講的曲折抽象」，劉文熙則回應，「應該是沒有」，原能會完全是從台電數據說明，盡可能把事實講清楚，讓國人了解。