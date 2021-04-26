離福島僅400海哩！台灣秋刀魚首當其衝　漁業署：盡量逐批採檢

▲行政院農委會漁業署署長張致盛。（圖／記者李毓康攝）

記者楊蕓／台北報導

日本政府決議2年後將稀釋過的福島核廢水排入太平洋，引發鄰國不滿，台灣漁業恐受到嚴重衝擊，民進黨立委張宏陸26日在立法院質詢時，詢問日本開始排放核廢水後，屆時靠近日本的漁獲如何採檢，漁業署長張致盛表示，會視海流情形，朝逐批採樣檢測的方向做，「會盡量做到逐批，目前都在規劃中。」

立法院內政委員會26日排定海委會、原能會、經濟部等相關單位針對「日本擬排放福島核廢污水對國家海域環境安全之影響」進行專題報告，並備質詢。

民進黨立委張宏陸質詢時提到位於福島附近的秋刀魚場首當其衝，漁業署長張致盛表示，秋刀魚場跟福島距離約四百海哩、720公里以上，現在已盤點出所有可能受影響的魚種，進行相關監測。

▲秋刀魚。（圖／記者黃士原攝）

張宏陸追問，未來所有靠近日本的漁獲是逐批採檢還是抽檢，張致盛表示，會視海流情形朝逐批採樣檢測方向做，「會盡量做到逐批，目前都在規劃中。」

對於日本開始排放核廢水後，若造成海洋污染，台灣是否有向日本求償的機會，張致盛則說，包括透過外交途徑跟日本交涉，甚至赴日本進行訴訟，替漁民求償，「我們來努力。」

國民黨立委吳怡玎質詢時也提到，針對日本將排放核廢水的決定，韓國研議向國際法庭提出申訴，我方有什麼準備？台日關係協會秘書長郭仲熙回應，會持續向日方溝通，但因台灣不是聯合國成員，循國際法庭途徑有困難，至於聯合國海洋法公約恐也不適用，郭仲熙說，「我們可以要求日方尊重聯合國海洋法公約。」