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MacBook Pro爆炸！果粉曝「白煙照」地板燒出洞：像小鞭炮狂炸

記者黃翊婷／綜合報導

「Apple電腦爆炸了！」陳姓女子26日凌晨0時許在臉書「爆料公社」PO文聲稱，2019年10月購入的MacBook Pro（型號：A2159），在今年4月11日突然爆裂，發出有如小型鞭炮的聲響，並冒出大量白煙，還把租屋處的地板燒出一個洞，但事發至今半個月，官方處理態度拖延，讓她相當心寒，這才決定公開此事。而對於陳女的指控，《ETtoday新聞雲》目前尚未取得蘋果官方回應。

果粉控訴MacBook Pro爆炸。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▲陳女拍下電腦爆炸冒煙的畫面。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社，下同）

陳女在「爆料公社」的PO文中提到，自己是在2019年10月2日從Straight A台北大學蘋果校園體驗中心購入一台MacBook Pro，有Touch Bar（型號：A2159），沒想到今年4月11日白天才使用2小時，移除原廠充電器後，再使用大約3到5分鐘，便將電腦蓋上休眠，結果上完廁所回來（約2分鐘），就聽到電腦發出金屬爆裂聲，像是小型鞭炮一樣，接著周圍開始冒出大量白煙，嚇得她趕忙把電腦放到地上。

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「濃濃白煙大到幾乎已經看不見電腦，還伴隨爆炸聲響，且有金屬燃燒惡臭，等到機器冷卻後，螢幕、鍵盤皆有高溫融化現象，電池膨脹、機身變形，租屋處地板也燒出一個洞。」陳女表示，當下立即致電蘋果客服，也透過遠端方式共享鏡頭，讓客服人員將電話轉給高級技術顧問，可是接下來的處理態度卻讓她無法接受。

陳女聲稱，蘋果要她把電腦放到陽台或浴室，以免再次發生危險，「再來蘋果要求回收電腦查驗爆炸情況，並且詢問我要怎麼賠償，我要求提供備用機，賠償金額需要詢問房東地板金額，以及估算其他賠償金額才有辦法告知，蘋果回答說無備用機可用，並且再次詢問賠償金額」，後來雙方再次通話，蘋果才改口說可以提供備用機，但無法保證配送時間，她要求發電子郵件證明，又被告知無法使用電子郵件通知，僅能通過電話告知。

果粉控訴MacBook Pro爆炸。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▼▲電腦毀損狀況。

果粉控訴MacBook Pro爆炸。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

陳女氣得直說，一直以來都對蘋果的產品很有信心，也是死忠的果粉，但經過這次的爆炸事件，不僅讓她每晚都擔心到不得安眠，就連工作進度也被延宕，損失許多案子，蘋果至今卻仍拖延處理，沒有人主動與她聯繫，僅透過全球客服郵件與電話處理，「一間全球知名大型電腦公司面對產品爆炸的危機處理與積極度，真的是需要加強。」

這篇PO文在臉書「爆料公社」、「爆料公社二社」傳開後，網友們紛紛留言猜測，可能是電池有問題，也有人建議陳女直接向總部投訴，會比較快獲得關注。不過，對於上述指控，《ETtoday新聞雲》目前尚未取得蘋果官方回應，詳細狀況仍有待進一步查證。

▼電腦螢幕毀損。

果粉控訴MacBook Pro爆炸。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▼臉書全文。

果粉控訴MacBook Pro爆炸。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

果粉控訴MacBook Pro爆炸。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

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