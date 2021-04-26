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賴清德喊「台灣主權與中國互不隸屬」　邀美英星國代表一起登山

▲▼副總統賴清德邀請美國在台協會處長酈英傑、英國辦事處代表鄧元翰一起登山。（圖／總統府提供）

▲副總統賴清德邀請美國在台協會處長酈英傑、英國辦事處代表鄧元翰一起登山。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

副總統賴清德25日出席台灣國家聯盟主辦「海內外台灣國是會議」時表示，台灣是主權獨立國家，主權與中國互不隸屬是不爭的事實；同時，府方也釋出賴清德與美國在台協會處長酈英傑、英國辦事處代表鄧元翰等一起登山的訊息與畫面。

台灣國家聯盟上午主辦「海內外台灣國是會議」，主題為「台灣國家正常化、亞太和平永續化」，賴清德出席致詞時明確表示，台灣是主權獨立國家，主權與中國互不隸屬是不爭的事實；而總統蔡英文也以書面致詞，強調政府一貫立場是「國土主權、寸步不讓；民主自由、堅守不退」。

賴清德表示，台灣的前途只有國家的主人、台灣2300萬人民有權決定，任何一個人、任何一個政黨及任何一個國家都沒有這個權力，這是不變的主張。

賴清德指出，維護台灣人民民主、自由、人權的生活方式不容侵害，堅定對台灣人民的承諾，建設國家、經濟發展、造福台灣人民，維持台灣人決定未來自己前途的選擇權，承諾穩定兩岸和平發展，共同維護印太地區的和平發展。

在此同時，總統府也釋出賴清德日前邀請美國在台協會台北辦事處處長酈英傑、副處長谷立言（Raymond Greene）、英國在台辦事處代表鄧元翰等駐台代表、新加坡駐台北商務辦事處代表葉偉傑等人，參訪阿里山特富野古道及達邦部落的訊息與畫面。

賴清德表示，台灣與各國感情友好，可以一起上山，一起下海，一起運動；特富野古道的林相豐富，古木參天，有難得一見的台灣原生種植物，運氣好的話還可以看到山椒魚，可說是鄒族文化與歷史空間最有代表性的一段路徑。

賴清德說，達邦部落可以看到鄒族家屋、享用部落風味餐，更可以感受到鄒族的文化，對各國的代表來說會是非常棒的體驗。

▲▼副總統賴清德邀請美國在台協會處長酈英傑、英國辦事處代表鄧元翰一起登山。（圖／總統府提供）

▲▼副總統賴清德邀請美國在台協會處長酈英傑、英國辦事處代表鄧元翰一起登山。（圖／總統府提供）

▲▼副總統賴清德邀請美國在台協會處長酈英傑、英國辦事處代表鄧元翰一起登山。（圖／總統府提供）

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