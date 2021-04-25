獨／北市文山警連接2起開槍通報　射貓咪、打麻雀疑同一人幹的

▲北市景美區溪口街24日深夜驚傳有歹徒持鎮暴槍射擊寵物貓的案件。（圖／翻攝畫面，下同）

記者張君豪／台北報導

24日晚間台北市文山區景美捷運站附近，有民眾自家所養的愛貓在自家陽台遭到變態怪客開槍攻擊，結果造成貓咪頭部中槍，毛小孩痛得當場倒地翻滾，飼主聽聞到開槍聲奔到陽台查看，看到心愛寵物倒臥在陽台掙扎且頭部、口鼻都被子彈打得鮮血直流，飼主趕緊用毛巾把貓包裹好送往寵物醫院搶救，晚間轄區文山二警分局也介入調查；據瞭解，24日晚間北市景美地區共傳出兩件開槍射擊動物事件，是否有關連性有待警方釐清。

▲北市景美區溪口街24日深夜驚傳有歹徒持鎮暴槍開槍射擊寵物貓的虐待動物案件，獸醫手術後起初塑鋼鎮暴彈。

根據警方深入追查並派員調閱周遭監視器，加上查訪治療遭槍擊貓隻的動物醫院，確定槍擊貓咪的歹徒所使用的應該是CO2氣瓶做為射擊動力的市售鎮暴槍，且從貓咪臉頰取下的子彈材質是硬塑鋼圓球，直徑達10ｍｍ左右，據信台北市警方、市政府動保處目前已經鎖定特定對象展開追查。

▲鎮暴彈卡在貓咪臉頰。

據瞭解，遭槍槍擊的貓咪事發時在陽台休憩，遭到歹徒從遠距離持鎮暴槍連開兩槍攻擊，其中一槍打中貓咪右臉頰，所幸經動物醫院搶救後，目前健康狀況穩定。

動保處人員私下透露，根據動保法第30條規定，如果故意傷害動物卻未達「肢體嚴重殘缺」、「重要器官功能喪失或死亡」程度，只能構成傷害動物罪，屬於行政罰，最高只能處法新台幣1萬5千元以上7萬5千元以下罰鍰，換句話說，警方就算逮到變態攻擊寵物貓的歹徒，最多也只能罰錢了事。

另外，除文山區溪口街昨晚傳出虐貓怪客槍擊案，同日傍晚，文山二警分局萬盛所轄區也曾接獲民眾報案，指稱轄內有人開槍打麻雀，雖然勤務中心派出不少警力趕赴現場查看，但警方到場時未發現有鳥類遭攻擊，現場也未尋獲鎮暴彈等證物，但報案民眾堅稱有看到歹徒持槍射鳥。

文山二警方懷疑兩件開槍事件通報均是同一名持槍男子所為，目前已經鎖定該男身分展開追查，據信近期就會收網逮人。

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