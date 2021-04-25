　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「女兒也被摔到骨折！」家長爆柔道課菜鳥全被慘摔　他幸運躲過

▲▼豐原7歲男童遭無教練證重摔腦死，柔道協會表示，與有沒有證照無關。（圖／民眾提供）

▲台中何姓教練（右）第一時間為了卸責，還宣稱是黃小弟自己用頭撞牆壁、鏡子。（圖／民眾提供）

記者黃君瀚／綜合報導

台中7歲黃姓男童到校外私人柔道館練習，遭何姓教練和幾名學長重摔27次導致腦死，目前正在與死神拔河。就有其他家長在柔道群組爆料，新學員剛報到幾乎只有被摔的命運，有人的女兒更曾被摔到腳骨折，「那個何教練真的很可惡」！

林姓網友在「爆廢公社」貼出多張柔道課家長LINE討論紀錄，某家長表示，他的女兒本來也在何教練道館練習，不過受傷後就不敢再送去，「因為新學員進去只能被摔，教練當時是這樣說。」

「女兒也被摔到腳骨折！」家長爆柔道課新學員都被慘摔。（圖／翻攝爆廢公社）

「女兒也被摔到腳骨折！」家長爆柔道課新學員都被慘摔。（圖／翻攝爆廢公社）

另一位家長痛批何教練可惡，他的女兒也曾經在那邊上課，有次竟然被摔到腳骨折，「從那次以後，我就不給她去上課了，那個何教練真的很可惡，我親身經歷過，很懂那個痛。」他女兒和黃姓男童遭遇如出一轍，倒地受傷後不斷喊著腳痛，卻被教練狠狠喝斥「你不要裝了」。

聽到這邊，有位家長緊張表示，當初強迫兒子去上柔道，好在他堅持不去，才幸運躲過何教練的荼毒，「嚇死我了」。

LINE對話曝光，網友一面倒批評教練教學方式太離譜，「超怒！這樣叫許多人如何敢送小孩學習武術技能」、「每次看到這種虐童的都好心痛」、「看了真的很難過，希望弟弟趕快好起來」、「為什麼這樣的教練還可以繼續開班授課」、「何先生，你怎不摔你自己小孩啊！」

「女兒也被摔到腳骨折！」家長爆柔道課新學員都被慘摔。（圖／翻攝爆廢公社）

黃姓男童21日到私人柔道館上課，遭到何姓教練與學長不斷側摔，他雖然曾痛哭大喊「我的頭、我的腳」，但教練與學長仍不為所動，直到因出現暈眩、嘔吐與顱內出血等症狀，才被緊急送醫進行開顱減壓手術，不過黃小弟現今情況仍不樂觀。

黃爸爸25日接受媒體訪問時，痛斥何姓教練一點做人最基本的歉意都沒有，事發至今都還沒有聯繫，連一通電話、到醫院來探視「什麼都沒有」。也因黃小弟至今狀況仍不樂觀，讓家屬一度想要放棄治療，不過拔管後黃小弟仍有自主呼吸，求生意志強烈，醫生也建議家屬不要放棄治療。

至於67歲的何姓教練，雖一度複訊後無保請回，不過24日晚間台中地檢署認為何姓教練涉嫌傷害致重傷，有串證之虞，向法院聲請羈押獲准。

ET快訊
教練出來面對！7歲童恐成植物人　柔道館被灑冥紙、丟雞蛋

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

與友吵架賭氣「一路飆闖紅燈」撞車進超商　女客結帳慘遭夾困3人傷

86歲嬤離奇消失「狂揮手」…魔神仔遮眼！兒看不見聽一句話爆雞皮

國軍戰車連長盜領下屬獎金3年　遭揭發汰除「轉職清潔工」

中橫3男女「手機上鎖」車內燒炭亡！凌晨最後一通電話曝光

小4女童畫圖揭遭強壓86次！鬼父「一周2次」噁辯：她不想上學

台中7歲柔道童腦死！高雄網友送上平安符　「69字紙條」讓爸動容

快訊／基隆東一碼頭驚傳男子跳海　警消尋獲救起「有意識」送醫

四度盜錄柯南電影！「片商堅持告」慶生女警局哭了　20秒片恐罰75萬

路易莎咖啡驚傳「8人一氧化碳中毒」　員工當場倒地

獨／北市文山警連接2起開槍通報　射貓咪、打麻雀疑同一人幹的

周杰倫出現讓玖壹壹「緊張挫賽」 《來個蹦蹦》衝下台..ELLA熱舞超嗨！

外送員到餐廳取餐問等待時間！ 女店員竟回「給下一位」他傻眼

婚禮進行到一半...周興哲突登台獻唱！　賓客全嗨翻：是本人，不是假的

小甜甜老公終於露臉！　陽光長相曝光...她公開超閃告白片

王彩樺「脫衣露右奶」嚇壞LuLu惹　要她快交男友：一直揉乳腺才暢通

Lulu撞場蔡依林「我也滿像Jolin的(?」　看到前男友名字不要怕：總是要面對的

騎士疑超車不慎噴對向聯結車底 連人帶車遭重輾...頭顱破裂慘死

替亡父圓夢！把骨灰封入保齡球　兒連12次全倒「300分完美比賽」

恩女來青島？貓咪大軍碼頭迎接　聚集「圍繞討食」萌翻網：夢幻島

74歲婦為躲家暴「離家出走50年」　平時靠打零工、借住廟宇維生！

與友吵架賭氣「一路飆闖紅燈」撞車進超商　女客結帳慘遭夾困3人傷

86歲嬤離奇消失「狂揮手」…魔神仔遮眼！兒看不見聽一句話爆雞皮

國軍戰車連長盜領下屬獎金3年　遭揭發汰除「轉職清潔工」

中橫3男女「手機上鎖」車內燒炭亡！凌晨最後一通電話曝光

小4女童畫圖揭遭強壓86次！鬼父「一周2次」噁辯：她不想上學

台中7歲柔道童腦死！高雄網友送上平安符　「69字紙條」讓爸動容

快訊／基隆東一碼頭驚傳男子跳海　警消尋獲救起「有意識」送醫

四度盜錄柯南電影！「片商堅持告」慶生女警局哭了　20秒片恐罰75萬

路易莎咖啡驚傳「8人一氧化碳中毒」　員工當場倒地

獨／北市文山警連接2起開槍通報　射貓咪、打麻雀疑同一人幹的

印度日增逾30萬染疫！　美「防疫隊長」佛奇：考慮輸送AZ疫苗

巴塞隆納網球公開賽　納達爾苦鬥近4小時「奪生涯第12冠」

印度連3天確診飆破30萬！　白宮：美國正趕工提供疫苗原料

CEO自砍9成年薪！讓員工「起薪200萬」　最初被看衰…6年後現況曝

與友吵架賭氣「一路飆闖紅燈」撞車進超商　女客結帳慘遭夾困3人傷

台南鄰居「天天洗車庫」灑水30分！他怒公布濕地照　慘遭逆轉打臉

法國媒體讚爆台灣　大眼妹來台傻眼「為什麼差那麼多」

上課叫外送！女傳訊求送上3樓　秒接電話嗆「不下來拿我就吃掉」

南化水庫有望進帳67萬噸！曾文還很渴　官員：這波雨有下對地方

86歲嬤離奇消失「狂揮手」…魔神仔遮眼！兒看不見聽一句話爆雞皮

新北板橋3男找傳播開趴！狂歡整夜後…辣妹暴斃死在床上

社會熱門新聞

驚悚撞擊畫面曝　騎士噴進車底亡

路易莎咖啡8人一氧化碳中毒　員工當場倒地

四度盜錄柯南電影　20秒片罰75萬

7歲柔道童腦死！網友送平安符+紙條感動爸

7歲童恐成植物人　柔道館被灑冥紙、丟雞蛋

男童父重回柔道場收魂　關鍵證人舅舅恐有過失原因曝

少婦負氣離家摔傷玉腿　崩潰大哭警察聽到了

高雄少女盜領208萬！農會：自己負責

台中3男女車內燒炭亡　最後一通電話曝光

小4女被壓86次！鬼父：她不想上學

2貴婦千萬購豪宅　「巨大鬼錘聲」好崩潰

腦死7歲童拔管還有呼吸！律師點出關鍵

快訊／龜山死亡車禍！騎士遭聯結車輾頭亡

家長爆柔道課菜鳥全被慘摔　他幸運躲過

更多熱門

相關新聞

7歲童學柔道遭活活摔到腦死　連續過肩摔20多次

7歲童學柔道遭活活摔到腦死　連續過肩摔20多次

台中市豐原區南陽國小一年級黃姓男童，前天在私人柔道館練習時，慘遭教練和國小四年級學長不斷過肩重摔20多次，當場疑因腦震盪嘔吐，雖緊急送醫，但因顱內嚴重出血，陷入重度昏迷，宣告腦死，家長氣憤提告教練和學生，並且要求警方不得吃案，因為該教練是退休法警。

關鍵字：

柔道課

讀者迴響

熱門新聞

連千毅出手了！警告柔道教練：你會很困難

「工具人之亂」沉默6天　人妻網紅回應了

柔道館「80人群組邪教式對話」曝光！家長冷血回應

驚悚撞擊畫面曝　騎士噴進車底亡

鳳梨「19.5cm不含頭」驚人形狀全被拍！

路易莎咖啡8人一氧化碳中毒　員工當場倒地

《全明星2》緋聞狂爆！抓包江宏傑1句話打臉

丫頭深夜突PO「心碎黑白文」！

印尼潛艇找到了　53船員全部死亡

65大學生去過清真寺！與染疫機師同活動

《全明星》跳遠破3次紀錄！他一躍「超過尺標」

曾是《超偶》冠軍！警察臨檢問「你現在怎麼這樣」

鳳梨被媽媽哄睡幫蓋被！夢幻臥室曝光

四度盜錄柯南電影　20秒片罰75萬

丈夫癖好超特殊！人妻聽交換條件秒動心

更多

最夯影音

更多
周杰倫出現讓玖壹壹「緊張挫賽」 《來個蹦蹦》衝下台..ELLA熱舞超嗨！

周杰倫出現讓玖壹壹「緊張挫賽」 《來個蹦蹦》衝下台..ELLA熱舞超嗨！
外送員到餐廳取餐問等待時間！ 女店員竟回「給下一位」他傻眼

外送員到餐廳取餐問等待時間！ 女店員竟回「給下一位」他傻眼

婚禮進行到一半...周興哲突登台獻唱！　賓客全嗨翻：是本人，不是假的

婚禮進行到一半...周興哲突登台獻唱！　賓客全嗨翻：是本人，不是假的

小甜甜老公終於露臉！　陽光長相曝光...她公開超閃告白片

小甜甜老公終於露臉！　陽光長相曝光...她公開超閃告白片

王彩樺「脫衣露右奶」嚇壞LuLu惹　要她快交男友：一直揉乳腺才暢通

王彩樺「脫衣露右奶」嚇壞LuLu惹　要她快交男友：一直揉乳腺才暢通

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！最即時！最多元！最豐富！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面