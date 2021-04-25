「女兒也被摔到骨折！」家長爆柔道課菜鳥全被慘摔　他幸運躲過

▲台中何姓教練（右）第一時間為了卸責，還宣稱是黃小弟自己用頭撞牆壁、鏡子。（圖／民眾提供）

記者黃君瀚／綜合報導

台中7歲黃姓男童到校外私人柔道館練習，遭何姓教練和幾名學長重摔27次導致腦死，目前正在與死神拔河。就有其他家長在柔道群組爆料，新學員剛報到幾乎只有被摔的命運，有人的女兒更曾被摔到腳骨折，「那個何教練真的很可惡」！

林姓網友在「爆廢公社」貼出多張柔道課家長LINE討論紀錄，某家長表示，他的女兒本來也在何教練道館練習，不過受傷後就不敢再送去，「因為新學員進去只能被摔，教練當時是這樣說。」

另一位家長痛批何教練可惡，他的女兒也曾經在那邊上課，有次竟然被摔到腳骨折，「從那次以後，我就不給她去上課了，那個何教練真的很可惡，我親身經歷過，很懂那個痛。」他女兒和黃姓男童遭遇如出一轍，倒地受傷後不斷喊著腳痛，卻被教練狠狠喝斥「你不要裝了」。

聽到這邊，有位家長緊張表示，當初強迫兒子去上柔道，好在他堅持不去，才幸運躲過何教練的荼毒，「嚇死我了」。

LINE對話曝光，網友一面倒批評教練教學方式太離譜，「超怒！這樣叫許多人如何敢送小孩學習武術技能」、「每次看到這種虐童的都好心痛」、「看了真的很難過，希望弟弟趕快好起來」、「為什麼這樣的教練還可以繼續開班授課」、「何先生，你怎不摔你自己小孩啊！」

黃姓男童21日到私人柔道館上課，遭到何姓教練與學長不斷側摔，他雖然曾痛哭大喊「我的頭、我的腳」，但教練與學長仍不為所動，直到因出現暈眩、嘔吐與顱內出血等症狀，才被緊急送醫進行開顱減壓手術，不過黃小弟現今情況仍不樂觀。

黃爸爸25日接受媒體訪問時，痛斥何姓教練一點做人最基本的歉意都沒有，事發至今都還沒有聯繫，連一通電話、到醫院來探視「什麼都沒有」。也因黃小弟至今狀況仍不樂觀，讓家屬一度想要放棄治療，不過拔管後黃小弟仍有自主呼吸，求生意志強烈，醫生也建議家屬不要放棄治療。

至於67歲的何姓教練，雖一度複訊後無保請回，不過24日晚間台中地檢署認為何姓教練涉嫌傷害致重傷，有串證之虞，向法院聲請羈押獲准。