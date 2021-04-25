飛澳確診機師「擴大匡列285人」　接觸者已採138人「4陽性」

記者嚴云岑／台北報導

華航機組員染疫再擴大，指揮中心今（25）日公布新增2名機師染疫，為澳洲檢出COVID-19陽性，指揮中心啟動個案在臺活動史之調查，並針對在臺接觸者匡列及回溯採檢確診。指揮官陳時中表示，接觸者擴大匡列至285人，已採檢138人，其中4人陽性，包括今日確診的2名貨機機師；另有104人陰性，還有31人檢驗中。

▲▼陳時中公布採檢結果。（圖／指揮中心提供）

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華航確診的7名機師分別為台籍機師案1078、1079，以及印尼籍機師案1091，另有一名飛澳洲後確診的印尼籍機師，在台未列案號，但其同住家人確診，為案1090。24日公布的案1092也是機師。今日也有2名機師案1100、1101。

指揮中心另公布案1092、1100、1101接觸者與採檢情形，案1092有14人、案1100有11人、案1101有17人。目前還有20人待採中，其中案1092接觸者中，有2人須待居家檢疫期滿後再來採檢。

▲截至4/25華航機師確診關係圖。（圖／記者嚴云岑製）

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