姐妹花合照遭「亂入哥比讚」！　老公秒問：他是誰…險釀家庭革命

記者施怡妏／綜合報導

在外拍照時，經常會不小心拍到路人，有些路人還會對鏡頭搞笑比YA，看到照片時不免會心一笑，女網友和妹妹出遊拍合照，後方的陌生男子意外入鏡，並對著鏡頭比讚，回家後妹夫看到照片超生氣，以為老婆和別的男子一同出遊，原PO無奈表示「差一點要家庭革命了」，貼文一出後，引發一陣熱議。

▲後方男子亂入比讚。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

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女網友在臉書「爆怨2公社」發文，和妹妹到墾丁駕駛卡丁車前拍了合照，結果妹夫看到照片後卻質問「後面的是誰，還比讚」，懷疑姊妹和別的男子一起出去玩，妹妹趕緊澄清「哪認識」，表示根本不認識後方亂入的男子。原PO無奈笑說，「後面的先生，你知道你比一個讚，差點要家庭革命了嗎，人家在拍照真的要謹慎，隨便亂入都可能會鬧事」。

▲網友們回應。（圖／翻攝自Facebook／記爆怨2公社）

貼文一出後，網友們回應，「看到鏡頭就是要搶」、「拍個照而已老公就要暴走，這種放生剛好」、「其實後面那位已經離婚了」、「我有看到人拍照我也會在後面比ya」、「我也會亂入耶！我連領錢看到ATM的攝影機，都會比ya」、「我也幹過這種事，一群菲律賓女移工合照，我比耶」。

但有網友認為原PO發文是在公審男子，也有網友認為「這樣就家庭革命，太誇張」。她解釋，很抱歉讓大家誤會意思，並沒有要公審，「只是想表達路人亂入小插曲而已」，放上來讓大家笑笑而已，「至於夫妻倆的相處模式不是我們外人決定的，我相信有那種佔有慾很強的人在」。